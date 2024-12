mais de um milhão de pessoas deslocadas desde ofensiva rebelde, diz ONU

Saúde do presidente



“Queda do dólar e alta da Bolsa refletem aposta de que Lula não disputará em 2026” (Painel S.A.,11/12). Lula, para o bem de todos, inclusive dele próprio, deveria abrir caminho para um sucessor, entrar de vice e levar um outro nome para 2026. Seria de maior razoabilidade. Não somos insubstituíveis. Muitos desafios,tantas frentes de trabalho intenso nos próximos anos. Isso exige muito fisicamente.



Jane Ventury Leal (Belo Horizonte, MG)

Um capitalismo desumano é o que temos na mais triste nação de crentes e especuladores.



Noel Carvalho (Campinas, SP)

Liderança



“Quaest: Lula tem 52%, e Tarcísio, 26%, em cenário de 2º turno para 2026” (Política, 12/12). Eu me considero uma pessoa de centro com inclinações para a esquerda. Lula tem problemas, a realidade econômica mudou muito e o PT deveria abraçar uma ideia de modernização econômica; ainda assim é uma opção superior a Tarcísio: apesar do suposto perfil técnico, está fechado com todo o retrocesso civilizacional do bolsonarismo e não tem compromisso com a melhora dos indicadores sociais brasileiros.



Felipe Araújo Braga (São Paulo, SP)

Nada contra o Lula, mas não vamos esperar uma cena a la Biden para descobrir que deveríamos ter pensado em um sucessor para ele antes, ou vamos?



Marcio Oliveira (São Paulo, SP)

Batalha judicial suspensa



“Abdul e Jamel Fares desistem das respectivas ações de interdição e falsidade ideológica” (Eliane Trindade, 12/12). Quem vai julgar, toda família tem uma briguinha por terreno. Só o que nos separa dos bilionários e herdeiros é pagar proporcionalmente menos impostos , poder ” invadir” terras e imóveis e ficar por isso mesmo, ganhar dinheiro mesmo sem trabalhar, dever milhões e ainda ter o mesmo padrão de vida e por aí vai. Gente como a gente.



Karina Akemi (São Paulo, SP)

Acho que o MP e a Justiça devem continuar com a investigação, a foto do abraço não convence nem quem já morreu. Sucessão de empresas com administração familiar quase sempre dá errado.



Carlos Alberto Corteletti (Vila Velha, ES)

Fundo partidário



A cada dia, mais notícias de gastos proporcionados pelo fundo partidário, excrescência criada para financiar partidos políticos. Agora vem a notícia de emprego polpudo para a sogra do presidente do Podemos (“Sogra de senador do Podemos ganha cargo na liderança do partido na Câmara”, Painel, 11/12). Até quando o povo brasileiro aguentará essa ganância partidária?



João Pastina Neto (Pereiras, SP)

Fornecedora padrão



“Embraer amplia espaço na Otan com nova venda do KC-390” (Mercado, 11/12). A Embraer é um exemplo de que o Brasil não está condenado a ser uma “Belíndia”, mas, unicamente, Brasil. Com grandes desafios, sim, mas com grandes potenciais de superação —se a classe política cumprir seu dever, priorizando os interesses do país.



Jonas Nunes dos Santos (Juiz de Fora, MG)

Conectados



“Câmara aprova proibição de celulares em escolas do país; texto vai ao Senado” (Educação, 11/12). Sou contra o celular na escola, mas acho que não deveria ser uma lei, mas uma diretriz de cada cidade e escola. De forma que fosse flexibilizado para cada necessidade.



Vicente Valcarcel (Rio de Janeiro, RJ)

Educação sexual



“Perdeu a virgindade? Como conversar com seus pais a respeito” (Folhateen, 11/12). Matéria importantíssima. Meus pais nunca tocaram no assunto, não tive coragem de tratar “disso” com eles. Os pais devem abrir as portas para o assunto, não os filhos.



Ulrich Dressel (Bozano, RS)

Cuide-se Ciência, hábitos e prevenção numa newsletter para a sua saúde e bem-estar



Código



“QR code: o que é, de onde vem e para onde vai?” (Marcelo Viana, 10/12). Embora o QR code possa conter mais dados que um código de barras, a constante evolução tecnológica trará novas soluções que vão superá-lo. O QR code tem desvantagens como flexibilidade de design limitada, além de ser facilmente adulterado, apresentando riscos potenciais à privacidade e à segurança.



Jose Eduardo Marinho Cardoso (Rio de Janeiro, RJ)

Premiação



Eu não assisto a nenhuma efeméride como a entrega do Oscar, Globo de Ouro, Bola de Ouro etc., mas sempre aguardo pelos JusPorn Awards (“JusPorn Awards 2024: começou!”, Conrado Hübner Mendes, 11/12), que nunca decepciona!



Albino Bonomi (Ribeirão Preto, SP)

Aplaudimos os ministros do STF na defesa da democracia, mas não deixamos de maldizê-los quando da defesa dessas pornográficas benesses. Admiro sua coragem em denunciar essas aberrações.



Debie dos Santos Bastos (São Paulo, SP)