Maranguape nomeia filha de ex-prefeito, aliado de Petecão, com salário de R$1,8 mil

O vice-prefeito de Tarauacá, Raimundo Maranguape de Brito (PSD), nomeou nesta quarta-feira, 06, MARIA ILLA MARTINS MOURA, para o cargo em Comissão de Membro da Comissão de Licitação e Equipe de Apoio, vinculada a Secretaria Municipal de Administração, CEC-02.

Segundo informações de uma fonte da Casa Civil, a nomeação não tem o aval ou agrado da prefeita Maria Lucineia Nery de Lima Menezes (PDT), esposa do deputado federal Jesus Sérgio (PDT).

É que a nova nomeada é filha do ex-prefeito Cleudo Rocha (PSD), mesmo partido do senador Sérgio Petecão e do vice-prefeito Raimundo Maranguape de Brito. A prefeita Néia declarou apoio ao governador Gladson Cameli (Progressistas).

A nova nomeação foi publicada através do Decreto nº. 158, de 13/06/22, no Diário Oficial do Estado – DOE, edição nº. 13.320, fls. 134, desta quarta-feira, 06.

Uma fonte da Casa Civil informou que a Comissão de Licitação e Equipe de Apoio apresenta vários problemas, e Maria Illa comporá a equipe para tentar ajudar a minimizar a crise no setor.