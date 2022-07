Após exonerar secretária sem motivo, prefeita nomeia advogado como novo secretário

A prefeita de Tarauacá, Maria Lucinéia Nery de Lima Menezes (PDT), após decretar a exoneração da Secretária Municipal de Administração, Rosimeire Oliveira Matos de Souza, sem explicação por parte da gestão, nomeou o novo secretário provisório.

A nova nomeação foi publicada através do Decreto nº. 061, de 05/07/22, no Diário Oficial do Estado – DOE, edição nº. 13.320, fls. 134, desta quarta-feira, 06,

O advogado LUAN KAYLLON CAVALCANTE CHAVES foi escolhido nesta terça-feira, 05, após deliberação no gabinete da prefeita, informou uma fonte de dentro da Casa Civil. Chaves ocupará o cargo provisoriamente.

O novo Secretário Municipal de Administração já ocupa o cargo de Procurador Adjunto I, e vai responder interinamente pela pasta. Segundo o decreto de nomeação, pela acumulação do cargo não decorrerá direito de acréscimo no salário.