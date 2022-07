Prefeita Néia exonera secretária de administração sem justificativa

A prefeita de Tarauacá, prefeita Maria Lucinéia Nery de Lima Menezes (PDT), decretou a exoneração da Secretária Municipal de Administração, Rosimeire Oliveira Matos de Souza. O Decreto não traz o motivo da exoneração.

O Decreto nº 060, foi assinado nesta segunda-feira, dia 04/04/2022, e publicado nesta terça-feira, 05. A prefeita não justificou as razões da exoneração. O site da prefeitura também não consta justificativa.

Rosimeire Oliveira Matos de Souza é efetiva do município, e segundo informações internas desempenhava com efetividade suas atribuições funcionais. Nos bastidores, estima-se que a exoneração ocorreu por razões controvertidas, pessoais ou familiares.

A ex-secretária havia sido nomeada desde 01/01/22, conforme publicado no Diário Oficial do Estado, edição 13.203, fls. 166, do dia 13/01/2022 (veja a nomeação aqui), nos termos da Lei Municipal nº 1010, de 27/12/2021.

A ex-secretária recebia salário mensal de R$ 8.000,00 (oito mil reais).