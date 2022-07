Logo após exoneração, gestão Néia exclui foto de ex-secretária do site da prefeitura

Nesta terça-feira, 05, a prefeita de Tarauacá, Maria Lucinéia Nery de Lima Menezes (PDT), decretou a exoneração da Secretária Municipal de Administração, Rosimeire Oliveira Matos de Souza.

O Acre.com.br publicou matéria informando que o Decreto não trazia o motivo da exoneração. Aliás, a prefeita não justificou as razões da exoneração, nem o site oficial da prefeitura também não publicou sequer nota pública.

Comenta-se, nos bastidores, que a exoneração não foi a pedido da servidora, e que a prefeita já estava decidida fazia mais de 45 dias.

Logo após a veiculação da notícia na imprensa, a gestão Néia providenciou a exclusão da foto da ex-secretária que estava na galeria virtual de secretários municipais (veja aqui).

Quanto ao pedido do Ministério Público, de exonerar a Procuradora Geral do Município, advogada LETICIA MATOS SANTOS, nomeada pelo Decreto nº 002/2021, comenta-se nos bastidores que a prefeita está procurando um substituto e ainda avaliando a recomendação ministerial do Promotor de Justiça Júlio César de Medeiros Silva, titular da Promotoria de Justiça de Tarauacá.