Prefeita Néia exonera advogada procuradora adjunta da prefeitura

A prefeita de Tarauacá, Maria Lucinéia Nery de Lima Menezes (PDT), decretou nesta terça-feira, 12, a exoneração da advogada SAMARA AGUIAR DE CASTRO, do cargo em Comissão de Procuradora Adjunto II do Município de Tarauacá, vinculado ao Gabinete da Prefeita.

A exoneração foi publicada através do Decreto nº. 064, de 11/07/22, no Diário Oficial do Estado – DOE, edição nº. 13.324, fls. 188, desta terça-feira, 12.

Segundo uma fonte de dentro do gabinete da Casa Civil, a relação entre a prefeita e a advogada vinha sofrendo constantes desgastes. A exoneração, segundo informação oficial foi a pedido da própria advogada, porém, no ambiente interno comenta-se haver atritos dentro da equipe.

A par da exoneração da advogada SAMARA AGUIAR DE CASTRO, publicada nesta terça-feira, 12, recentemente, o Promotor de Justiça Júlio César de Medeiros Silva, titular da Promotoria de Justiça de Tarauacá, recomendou que a procuradora geral da prefeitura, advogada Leticia Matos Santos, fosse exonerada por razões de ineficiência, segundo o MP.

O promotor afirmou que a “(…) Procuradora-geral do Município, a qual durante todo esse lapso temporal de 01 (um) ano, não tem sequer respondido a contento os Ofícios do Parquet, sendo que o MP já requisitou PROVIDÊNCIAS em relação a ela, à época, ao então Prefeito em exercício, vez que ao se constatar a INEFICIÊNCIA no serviço, Vossa Excelência deve proceder à EXONERAÇÃO, e não usar isso, com a devida vênia, para justificar outras contratações, em valores excessivos, fora do padrão de mercado, e sem cumprir todos os requisitos exigidos pela Lei e pelo STF“, ressaltou Dr. Júlio (leia aqui).

A prefeita Néia ainda não se manifestou se irá acolher ou não a recomendação e exonerar a procuradora geral do Município, advogada Leticia Matos Santos.