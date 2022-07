Prefeita Néia nomeia mais dois advogados e atribui salário abaixo do previsto em lei

A prefeita de Tarauacá, Maria Lucinéia Nery de Lima Menezes (PDT), nomeou nesta quarta-feira, 13, dois novos comissionados para o quadro jurídico da prefeitura.

CELSO RICARDO PEREIRA DA COSTA, que é advogado, foi nomeado para o cargo em Comissão de Assessor Jurídico I, vinculado ao Gabinete da Prefeita, referência CEC-05. Salário de R$4.8 mil.

Ocorre que ao analisar a nova nomeação, o Acre.com.br constatou que a CEC-05 atribuída ao advogado está possivelmente equivocada, tendo em vista que a Lei Municipal nº 1004/2021, prevê CEC-06 para Assessor Jurídico I, com salário de R$5.5 mil, e não CEC-05.

Outro nomeado foi o advogado ANDERSON DE OLIVEIRA RODRIGUES, para o cargo em Comissão de Procurador Adjunto II. Anderson ocupará o cargo deixado por SAMARA AGUIAR DE CASTRO, que pediu exoneração nesta terça-feira, 12. Anderson receberá o salário de R$ 8 mil – CEC-08, conforme a lei municipal.

As nomeações foram publicadas através dos Decretos nº. 065 e 66, de 12/07/22, no Diário Oficial do Estado – DOE, edição nº. 13.325, fls. 147, desta quarta-feira, 13.