Após 13 dias nomeado, prefeita Néia exonera assessor jurídico

A prefeita de Tarauacá, Maria Lucinéia Nery de Lima Menezes (PDT), exonerou nesta terça-feira, 26, o assessor jurídico da prefeitura CELSO RICARDO PEREIRA DA COSTA.

Segundo a versão oficial, o assessor foi quem pediu exoneração, mas uma fonte de dentro do gabinete da Casa Civil informou que a exoneração do advogado está ligada à controvérsias internas.

O advogado havia sido nomeado para o cargo em Comissão de Assessor Jurídico I, vinculado ao Gabinete da Prefeita, referência CEC-05. Salário de R$4.8 mil. A nomeação foi publicada através dos Decretos nº. 065 e 66, de 12/07/22, no Diário Oficial do Estado – DOE, edição nº. 13.325, fls. 147, do dia 13 de julho.