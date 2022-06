Márcio Bittar gastou R$ 60 mil de verba de mídia com empresa de Manaus num único mês

Notas fiscais não detalham os serviços prestados, como local de veiculação, data, nomes ou títulos das atividades de ação parlamentar. Empresa tem endereço em Manaus-AM, e 5 proprietários (veja aqui).

O parlamentar Márcio Bittar (PSL), esposo da candidata Márcia Bittar, atualmente fora de exercício, é o senador do Acre que mais gastou dinheiro público com verba de mídia em 2022, segundo informações do Portal da Transparência do Senado Federal (clique aqui).

Atualmente, Bittar está licenciado do Senado, mas seu suplente, Eduardo Ovídio Borges de Velloso Vianna está em exercício.

Só no mês de maio/2022, enquanto o senador ainda exercia o mandato, gastou R$65.248,00 mil reais com verba de mídia. O parlamentar fez diversos pagamentos, inclusive para empresa de Manaus-Amazonas.

A empresa amazonense RÁDIO TV DO AMAZONAS LTDA, CNPJ 04.387.825/0001-61, recebeu três pagamentos no mês de maio: R$ 25.681,60 (veja a nota fiscal aqui); R$ 5.036,80 (nota fiscal aqui) e R$ 29.529,60 (veja a nota fiscal aqui); totalizando R$60.248 mil reais num único mês.

O Acre.com.br analisou todas as notas fiscais e não encontrou a descrição detalhada dos serviços realizados, como data da veiculação, o nome dos veículos de comunicação onde foram veiculadas as matérias. Também não consta o nome ou título dos conteúdos supostamente divulgados.

A única empresa de mídia que recebeu dinheiro público, em maio, pago pelo gabinete do senador, foi o jornal acreano AC 24 HORAS LTDA, que recebeu R$ 5.000,00 mil.

Conforme informações da Receita Federal do Brasil, a empresa amazonense fica localizada na AV ANDRE ARAUJO, 1555, Bairro ALEIXO, CEP: 69.060-000, e-mail: CONTABILIDADE@GRUPOREDEAMAZONICA.COM.BR, telefone (92) 3216-5519/ (92) 3216-5500, em Manaus – AM (clique aqui).

O capital social da empresa é de R$185.222.922,00 (Cento e oitenta e cinco milhões, duzentos e vinte e dois mil e novecentos e vinte e dois reais), e segundo a Receita Federal, compõe o Quadro de Sócios e Administradores – QSA, os seguintes proprietários (veja todos aqui): NIVELLE DAOU JUNIOR (Sócio), ALUISIO JOSE DAOU (Sócio), PHELIPPE DAOU JUNIOR (Sócio-Administrador), CLAUDIA MARIA DAOU PAIXAO E SILVA (Sócio-Administrador), RADIO TV DO AMAZONAS LTDA (Cotas em Tesouraria).

O gasto de maio, se comparado com janeiro, conclui-se que o gasto do senador com verba de mídia aumentou mais de 1000%. Para se ter uma ideia, em janeiro/2022, foram gastos R$ 6.786,74 mil; em fevereiro, R$ 6.332,91 mil; em março, R$ 16.901,09 mil; em abril, R$ 28.556,40 mil; e maio R$ 65.248,00 mil, conforme gráfico abaixo: