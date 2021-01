Mau tempo impede chegada de avião com vacinas contra Covid no Acre

O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que iria desembarcar por volta das 23 horas desta segunda-feira, 18, em Rio Branco (AC) com as 41 mil doses da CoronaVac irá se atrasar devido ao mau tempo no Acre.

Segundo o Governo do Acre, o voo que chegaria com as vacinas não decolou de Manaus (Amazonas), como previsto.

Em Nota, o Governo informou que tão logo tenha informações precisas, o novo horário de pouso da aeronave será divulgado.

A coletiva de imprensa que estava marcada para às 8h desta terça-feira, 19, também foi adiada.