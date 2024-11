“Meio histérica”, diz presidente do TCU sobre reaç...

Continua após publicidade

O presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, diz que não há motivos para a reação negativa do mercado em relação ao pacote de cortes de gastos anunciado pelo governo federal. À coluna, o ministro afirmou que viu a resposta dos agentes econômicos de forma “meio histérica”.

Nesta sexta-feira, 29, o dólar chegou ultrapassou a casa dos R$ 6. O mau humor com o Palácio do Planalto piorou com a proposta de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil, o que seria interpretado como mais despesas, apesar do governo propor a taxação de pessoas com salário acima de R$ 50 mil para pagar essa conta.

A estimativa com o pacote é de uma economia de cerca de R$ 70 bilhões em dois anos para cumprir as regras do arcabouço fiscal. Na avaliação do presidente do TCU, isso é uma sobrevida.

“Não é que o paciente recebeu alta e pode ir pra casa. Significa que ele recebeu mais um balão de oxigênio e não precisa ir para a UTI”, mas ressalta: “Ainda”.