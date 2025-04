MP libera R$ 27 milhões para reforçar segurança de...

O ministro da Previdência, Carlos Lupi, balança fortemente no cargo em meio à crise política gerada pela fraude no INSS com desvios bilionários do dinheiro de aposentados e pensionistas.

No Palácio do Planalto, acendeu o sinal fortíssimo de alerta diante do fato que, mesmo que o escândalo tenha começado no governo Bolsonaro, multiplicou-se na gestão petista.

Mas o problema maior não é só esse.

Ocupando um cargo de confiança de Lula, Carlos Lupi foi informado sobre a fraude no início do governo, logo em janeiro de 2023. Depois, em junho a comunicação sobre a fraude foi registrada em ata – ou seja formalizada.

E o que o ministro da Previdência fez? Nada, ou quase nada até a Polícia Federal deflagrar a operação quase dois anos depois.

Os movimentos para conter um esquema de fraude que chegou ao número de R$ 6 bilhões em aposentadorias e pensões do INSS desviados, sendo a maior parte deles no governo petista, foi muito tímida. A palavra é omissão.

Lupi diz ter demitido um diretor e pedido investigações internas, assume que sabia do caso e aproveitou até para colocar a culpa no próprio governo pela inação e demora.

“No governo, tudo é demorado. Eu sabia o que estava acontecendo, das denúncias. Eu sabia que estava havendo um aumento muito grande [dos descontos nas mensalidades], que precisava fazer uma instrução normativa para acabar com isso e comecei a me irritar pela demora. Só que o tempo no governo não é o tempo de uma empresa privada”, afirmou o ministro para a jornalista Geralda Doca.

A declaração aumentou o descontentamento no Palácio do Planalto, segundo apurou a coluna. O que o mantém no cargo hoje é a fragilidade do governo na relação com o congresso e proximidade da eleição de 2026.

Perder um aliado antigo quando a direita está tão forte e organizada pode ser fatal.