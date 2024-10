Mulher da Flórida é considerada culpada de assassinato após fechar o namorado na mala | Flórida

Faltando apenas alguns dias para as eleições gerais nos Estados Unidos, pode parecer que a corrida presidencial acirrada entre Kamala Harris e Donald Trump está sugando toda a atenção.

Mas no dia das eleições de 5 de Novembro, batalhas cruciais também se desenrolarão para ambas as câmaras do Congresso: a Senado e a Câmara dos Deputados.

No entanto, ao contrário do Senado, onde apenas um terço dos assentos estão em disputa, todos os 435 assentos na Câmara dos Representantes estarão em votação neste ciclo eleitoral.

As corridas estarão espalhadas por todos os cantos dos EUA. Afinal, a Câmara atribui um certo número de cadeiras a cada estado com base no tamanho da população, e cada cadeira tem um distrito específico dentro do estado para representar.

A cada dois anos, a Câmara enfrenta a perspectiva de uma reformulação, com reeleições para todos os seus membros.

E este ano, o Partido Republicano está a jogar na defesa, na esperança de proteger a sua maioria na Câmara.

Atualmente, os republicanos controlam 220 cadeiras, em comparação com 212 dos democratas. O que está em jogo é o poder de aprovar – ou bloquear – nova legislação. Mas a Câmara também é dotada de capacidades especiais: apenas a câmara baixa do Congresso pode lançar projetos de lei sobre receitas e acusar funcionários federais.

Especialistas identificaram 34 cadeiras na Câmara como vulneráveis ​​à inversão de partidos em novembro. Quais são algumas das corridas mais restritas para assistir? Explore cinco dos roedores de unhas abaixo.

4º distrito de Nova York

O estado de Nova York é há muito tempo um reduto democrata.

Mas aproxime-se do estado e o mapa eleitoral torna-se uma colcha de retalhos de distritos vermelhos e azuis. Em nenhum lugar isto é mais evidente do que em Long Island, um campo de batalha política que se projeta no Oceano Atlântico.

Long Island é o lar de algumas das disputas legislativas mais competitivas de Nova York, incluindo a batalha pelo 4º distrito congressional.

O bairro fica a poucos minutos da agitação urbana de Manhattan, mas tem uma atmosfera suburbana e descontraída. Também é notável como um dos enclaves mais ricos de Nova York.

Tanto os democratas quanto os republicanos conquistaram a área nos últimos anos. Por exemplo, na corrida presidencial de 2020, Joe Biden venceu o 4.º distrito por 15 pontos percentuais, e a sua colega democrata, Kathleen Rice, defendeu habilmente o seu lugar para um mandato final na Câmara.

Mas dois anos depois, uma nova eleição para a Câmara foi realizada – e a cadeira caiu nas mãos dos republicanos.

Agora, o atual republicano Anthony D’Esposito enfrenta uma revanche contra sua rival nessa disputa, a democrata Laura Gillen.

D’Esposito é um ex-detetive da Polícia de Nova York que segue o que chama de histórico de bom senso. Ele criticou Gillen por ser negligente em relação ao crime e à imigração, mas também enfrentou críticas por supostamente dar a um amante um emprego de meio período na folha de pagamento do governo.

Gillen, por sua vez, disse que pressionaria por mais aplicação da lei e segurança nas fronteiras. “Trabalharei com qualquer pessoa, de qualquer partido, para proteger a nossa fronteira sul”, diz ela num anúncio de campanha.

A rivalidade entre Gillen e D’Esposito remonta a anos: durante seu tempo como supervisora ​​da cidade de Hempstead, Gillen entrou em conflito com o conselho municipal, do qual D’Esposito era membro.

1º distrito da Carolina do Norte:

A Carolina do Norte é o mais novo estado indeciso neste ciclo eleitoral, com democratas e republicanos quase empatados nas pesquisas estaduais. Especialistas especulam que Harris poderá ser a primeira candidata presidencial democrata a reivindicar o estado desde 2008, se a votação for a seu favor.

Mas um canto proeminente da Carolina do Norte também está preparado para uma reviravolta.

Esse seria o 1º distrito eleitoral, localizado no nordeste da Carolina do Norte, na fronteira com a Virgínia.

Lá, o atual democrata Don Davis enfrenta um duro desafio em uma disputa que levanta questões sobre raça e redistritamento.

O primeiro distrito congressional há muito é considerado parte do “Black Belt” do Sul dos EUA, uma série de distritos onde o número de residentes negros ultrapassa ou iguala o número de brancos. Cerca de 40 por cento dos residentes do distrito são negros.

A última vez que o distrito elegeu um republicano foi em 1883. Desde a década de 1990, todos os seus representantes também são negros. Mas ambas as sequências podem terminar em 5 de novembro.

O distrito foi uma das quatro áreas sujeitas a uma ação judicial em dezembro de 2023, quando ativistas do direito de voto argumentaram que os limites distritais tinham sido redesenhados para diminuir o poder dos eleitores negros.

As novas fronteiras do Distrito 1 criaram alguns bairros negros e incorporaram outras áreas, em grande parte brancas.

No final das contas, a ação foi julgada improcedente. Mas o mapa ainda pode desempenhar um papel na decisão de quem vence. Atualmente, há sete democratas e sete republicanos da Carolina do Norte no Congresso.

Davis, um ex-aluno da Força Aérea, está em uma disputa acirrada contra um colega veterano, o coronel aposentado do Exército Laurie Buckhout, um recém-chegado político. Davis, no entanto, é conhecido por resistir ao seu próprio partido, votando com os republicanos em diversas ocasiões.

27º distrito da Califórnia:

No início deste mês, Trunfo – o candidato presidencial republicano – fez uma escolha curiosa.

Ele viajou para Coachella Valley, na Califórnia, nas cruciais semanas finais da eleição para realizar um comício. Parecia uma medida contra-intuitiva: afinal, a Califórnia não é um estado azul profundo, há muito dominado pelos democratas?

Apesar da sua reputação como bastião liberal, o Estado pode ser a chave para controlar a Câmara dos Representantes, e ambos os partidos estão a injetar milhões de dólares em campanhas a nível distrital.

Um dos prêmios mais badalados é o 27º distrito da Califórnia, que fica na fronteira norte de Los Angeles.

Durante a corrida presidencial de 2020, o Distrito 27 foi uma das cinco áreas da Califórnia que escolheu um republicano como representante – mas também apoiou o democrata Joe Biden como presidente.

Isso o torna vulnerável à troca de partido na disputa pela Câmara deste ano. O atual republicano Mike Garcia, ex-piloto de caça que ocupa o cargo desde 2020, se prepara para uma luta por sua vida política.

Ele enfrenta o empresário George Whitesides, que serviu como chefe de gabinete da NASA no governo do ex-presidente Barack Obama.

3º distrito de Washington:

Revanche, aqui vamos nós.

Ao longo da costa montanhosa do estado de Washington, bem na fronteira com o Oregon, fica o 3º distrito congressional, outra disputa na batalha deste ano pela Câmara.

A disputa ali reúne dois rivais do último ciclo eleitoral: Marie Gluesenkamp Perez e Joe Kent.

Em 2022, Gluesenkamp Perez, um democrata, derrotou o republicano Kent em uma disputa acirrada, de 50,1% a 49,3%. Foi uma das margens de vitória mais próximas para uma corrida pela Câmara no país.

Agora, eles se enfrentam mais uma vez – e ambos os lados se apresentam aos eleitores como moderados.

Membro da centrista Blue Dog Coalition, Gluesenkamp Perez colaborou frequentemente com os republicanos, inclusive em votos contra o perdão de empréstimos estudantis e a favor de financiamento governamental de curto prazo.

A publicação Politico descreveu-a como desafiando a categorização: chamou-a de “latina milenar, operária, citadora da Bíblia, apoiante de Israel, pró-escolha”.

Em seu site, Gluesenkamp Perez apregoa sua classificação como “mais bipartidário membro do Congresso” do estado de Washington.

Mas Kent também procura atrair eleitores de posição intermediária, embora seja considerado de extrema direita.

Kent é um agente de campo aposentado do Boina Verde e da Agência Central de Inteligência, bem como ex-conselheiro de política externa de Trump. Ainda assim, num debate no início deste mês, ele prometeu trabalhar tanto com os democratas como com os republicanos.

“Estou mais do que feliz por trabalhar com qualquer pessoa que esteja realmente disposta a proteger as nossas fronteiras, acabar com o fentanil, deportar os ilegais que entraram no nosso país e equilibrar o orçamento”, disse ele.

Distrito geral do Alasca:

O Alasca é tão escassamente povoado que recebe apenas um representante na Câmara.

Isso significa que todo o estado é um gigantesco distrito eleitoral – o maior de qualquer distrito nos EUA.

No último ciclo eleitoral, em 2022, a candidata Mary Peltola fez história. Ela não apenas se tornou a primeira nativa do Alasca a ser eleita para a Câmara, mas também se tornou a primeira democrata a representar o distrito geral do Alasca desde 1972.

Para ganhar a cadeira ela derrotou dois candidatos republicanos um dos quais era ex-governador e candidato a vice-presidente Sarah Palin.

Mas o segundo desses dois candidatos está em busca de outro confronto. Nick Begich III está de volta à corrida em 2024, na esperança de destronar Peltola.

Begich, fundador de uma empresa de desenvolvimento de software, faz parte de uma dinastia política no Alasca. Seu avô era o falecido Nick Begich Sr, que foi o último democrata a ocupar a cadeira livre na Câmara antes de Peltola.

O sistema de votação único do Alasca, no entanto, poderia acrescentar outro concorrente à corrida.

Desde 2022, o Alasca tem sido um dos dois únicos estados a usar um processo chamado votação por escolha classificada para eleições estaduais. Segundo suas regras, até quatro candidatos podem competir nas eleições gerais. Se ninguém obtiver a maioria absoluta no primeiro turno, um segundo turno será realizado com apenas os dois primeiros candidatos.

Esse sistema permitiu que o democrata Eric Hafner entrasse na disputa: ele reivindicou uma das quatro vagas depois que outros candidatos desistiram. Hafner está atualmente cumprindo cinco anos de sentença de 20 anos em uma prisão de Nova Jersey e nunca colocou os pés no Alasca antes.

Mesmo assim, o Partido Democrata do estado não conseguiu retirá-lo das urnas, mesmo depois de entrar com uma ação judicial.