Mulher esfaqueia marido para que ele não saia de casa em Rio Branco

Moisés da Silva Ferreira, 56 anos, foi esfaqueado duas vezes na noite deste domingo (13), na Rua Arcos Íris, no bairro Vitória, na região do São Francisco, na parte alta de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Moisés estava dentro da própria residência quando resolveu sair com um amigo para supostamente consumir bebida alcoólica e drogas. A esposa da vítima, idenficada como Sirlania da Silva Viera, 49 anos, tentou impedir a saída do homem da residência, e para isso resolveu pegar uma faca da casa do casal e desferiu dois golpes na perna direita de Moisés, que teve um sangramento ativo.

Inicialmente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e Moisés recebeu os primeiros atendimentos e foi levado até a ambulância de resgate. Durante todo momento, a mulher dizia que Moisés era alcoólatra, usuário de drogas e que ele teria tentado se matar, dando as furadas nele mesmo. Ao chegar dentro da ambulância, Moisés, que tinha ficado todo momento calado, resolveu falar a verdade e disse que não foi ele que tinha se furado, e sim que a esposa dele que tinha furado ele na perna.

Os Policiais Miliares do 3° Batalhão também foram atender a ocorrência e durante uma rápida entrevista e com a confirmação da vítima que ele teria sido ferido pela mulher, Sirlania recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para prestar esclarecimentos e foi enquadrada por Lesão Corporal. A acusada ficou presa à disposição da Justiça.

Moisés foi encaminhado pelo Samu para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral, em estado de saúde estável. O caso será investigado pela Polícia Civil.