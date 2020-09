Silva foi morto com duas facadas no tórax e uma no pescoço. Ele foi encontrado morto, no dia 5 de outubro de 2018, no Ramal do Pica-Pau, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Maria Auxiliadora foi presa no dia 13 de março do ano passado e denunciada como sendo a mandante do crime. Emerson dos Santos foi preso no dia 14 de março de 2019, no Ramal do Ouro, em Sena Madureira, interior do Acre. No mesmo dia, o filho de Maria que era menor foi apreendido. Já Francisco Santos foi preso no dia 12 de abril do ano passado.

Conforme a denúncia, a família teria agido junta para eliminar a vítima que estava causando transtornos e teria agredido Maria Auxiliadora.

A motivação do crime, conforme o delegado responsável pelas investigações, Martin Hessel, seria os transtornos que a vítima estaria causando no bairro onde os suspeitos moravam e chamava a atenção da polícia pela prática de roubos e estaria atrapalhando o mundo do crime.

A versão é negada pela defesa dos acusados. De acordo com o advogado, Maria não tem nenhuma participação no crime.