No sul do Líbano, as forças de manutenção da paz apanhadas num movimento de pinça

Há uma inteligência crescente de que a Coreia do Norte está se preparando para um papel mais direto na guerra da Rússia na Ucrânia, um movimento que pode impactar além das linhas de frente da guerra que assola a Europa.

Os Estados Unidos, Ucrânia e Coreia do Sul dizem que tropas norte-coreanas foram enviadas para a Rússia para treinamento com o objetivo de serem transportadas para a Ucrânia.

A Rússia e a Coreia do Norte negaram os relatos, enquanto a Coreia do Sul deu a entender que qualquer envio poderia fazê-la reavaliar o nível de apoio militar que dá à Ucrânia.

Nos últimos meses, Moscou e Pyongyang aprofundaram sua parceria militar e a crescente aliança preocupou autoridades em Kiev e Washington.

Os norte-coreanos estão na Ucrânia?

Na quarta-feira (23), a Casa Branca disse que pelo menos 3 mil soldados norte-coreanos chegaram ao leste da Rússia este mês e, embora ainda não esteja claro o que eles farão, é uma “probabilidade altamente preocupante” que eles se juntem à luta contra a Ucrânia.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky alertou repetidamente que as tropas norte-coreanas estão se juntando à guerra da Rússia, dizendo em uma cúpula da Otan na semana passada que “10 mil” soldados e pessoal técnico estavam sendo preparados.

O presidente disse em seu discurso noturno na terça-feira (22) que a Ucrânia tinha informações sobre a Rússia “treinando duas unidades militares da Coreia do Norte” envolvendo talvez “duas brigadas de 6 mil pessoas cada”.

Zelensky também disse aos repórteres que a Ucrânia viu “oficiais e equipe técnica norte-coreana nos territórios temporariamente ocupados” e acredita que a Rússia está “preparando um agrupamento” para entrar na Ucrânia.

Uma fonte da inteligência ucraniana disse anteriormente à CNN que um pequeno número de norte-coreanos tem trabalhado com os militares russos, principalmente para ajudar com engenharia e trocar informações sobre o uso de munição norte-coreana.

Enquanto isso, a agência de espionagem da Coreia do Sul, o Serviço Nacional de Inteligência (NIS), disse na sexta-feira (18) que a Coreia do Norte enviou 1.500 soldados, incluindo combatentes das forças especiais, para a Rússia para treinamento.

Esses relatos pareceram ser reforçados quando soldados norte-coreanos foram filmados recebendo uniformes e equipamentos em um campo de treinamento no Extremo Oriente da Rússia.

Outro vídeo circulando nas redes sociais e geolocalizado pela CNN mostrou tropas chegando ao Campo de Treinamento de Sergeevka perto da fronteira da Rússia com a China.

Imagens de satélite da Maxar Technologies da base militar de Sergeevka mostram trincheiras recém-cavadas e obstáculos recém-construídos entre setembro e outubro.

Outras imagens de satélite obtidas pela CNN mostram dezenas de soldados treinando com obstáculos recém-construídos e veículos blindados na mesma base militar russa. As imagens foram tiradas ao longo de vários dias nas últimas duas semanas.

Qual é a relação da Coreia do Norte com a Rússia?

Rússia e Coreia do Norte, ambas párias no Ocidente, forjaram laços cada vez mais amigáveis ​​desde a invasão de Moscou.

Em junho, as duas nações assinaram um pacto de defesa histórico e prometeram usar todos os meios disponíveis para fornecer assistência militar imediata no caso da outra ser atacada.

Vários governos acusaram Pyongyang de fornecer armas a Moscou para sua guerra na Ucrânia, o que ambos os países negaram, apesar de evidências significativas de tais transferências.

Os carregamentos de armas, que incluem milhares de toneladas métricas de munições, ajudaram a Rússia a repor seus estoques cada vez menores em uma guerra em que as forças da Ucrânia estão em desvantagem numérica e de armas.

Enquanto isso, acredita-se que a Coreia do Norte recebeu alimentos e outras necessidades em troca.

A nação também busca avançar seus programas espaciais, de mísseis e nucleares ilegais.

Qual foi a reação?

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, rejeitou as alegações de que militares norte-coreanos haviam sido enviados para ajudar a Rússia como “outra farsa”.

Quando perguntado diretamente por repórteres na segunda-feira (21) se Moscou estava enviando tropas norte-coreanas para lutar na Ucrânia, Peskov disse que a Coreia do Norte é um “vizinho próximo” e os dois estados estavam “desenvolvendo relações em todas as áreas”.

“Essa cooperação não é direcionada a terceiros países”, disse ele.

A Coreia do Norte chamou as alegações de “rumores infundados e estereotipados” durante uma reunião da Assembleia Geral da ONU na segunda-feira.

Mas Seul não está levando isso de ânimo leve.

Na segunda-feira, seu Ministério das Relações Exteriores convocou o embaixador russo e pediu uma “retirada imediata das tropas norte-coreanas”.

O primeiro vice-ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul, Kim Hong-kyun, alertou que o suposto envio viola as resoluções do Conselho de Segurança da ONU. O Escritório de Segurança Nacional realizou uma reunião de emergência para discutir uma possível resposta sul-coreana.

Após a reunião, Kim Tae-hyo, o primeiro vice-diretor de segurança nacional, disse que o governo implementaria “contramedidas em fases” de acordo com o “progresso da cooperação militar entre a Rússia e a Coreia do Norte”.

Não está claro quais seriam as medidas, mas um funcionário do governo sul-coreano disse que eles estão preparando “medidas diplomáticas, econômicas e militares”.

Como a Coreia do Norte está no “estágio preliminar de envio de tropas para a Rússia”, a Coreia do Sul está avaliando se prosseguirá para “participação real em combate”, acrescentou o funcionário do governo.

“Estamos desenvolvendo cenários para entender os impactos potenciais que as ações da Coreia do Norte e da Rússia podem ter sobre nós”, disse ele.

Seul, um dos maiores fornecedores de armas do mundo, forneceu ajuda humanitária e apoio financeiro à Ucrânia, ao mesmo tempo em que aderiu às sanções ocidentais contra Moscou. Mas não forneceu armas letais diretamente a Kiev devido aos controles de exportação de armas para países em guerra.

As apostas são altas.

A Coreia do Norte e a Coreia do Sul são separadas por uma das fronteiras mais militarizadas do mundo e permanecem tecnicamente em estado de guerra. As relações entre as duas se deterioraram nos últimos anos com um aumento na retórica inflamada em ambos os lados da zona desmilitarizada.

O secretário de Defesa Lloyd Austin disse na quarta-feira que os EUA não acreditam que as tropas norte-coreanas tenham chegado à Ucrânia, mas os movimentos geraram profunda preocupação como uma escalada potencialmente séria.

“Isso terá impactos não apenas na Europa. Também afetará as coisas no Indo-Pacífico”, disse Austin.

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, disse que se as tropas forem enviadas para a Ucrânia, “elas são um alvo justo. São alvos justos”.

O que significa?

Qualquer intervenção da Coreia do Norte pode ser um momento decisivo. O regime isolado e fortemente sancionado assumindo um papel em um grande conflito internacional do outro lado do mundo é algo que não faz há décadas.

O estado tem um dos maiores exércitos do mundo, com 1,2 milhão de soldados, mas muitas de suas tropas não têm experiência em combate.

Analistas dizem que o regime norte-coreano teria muito a ganhar com o envio de tropas, incluindo dar às suas forças experiência no campo de batalha e treinamento técnico. O acordo também pode ajudar a Coreia do Norte a obter inteligência do mundo real sobre o funcionamento de seu armamento.

“As tropas das forças especiais retornarão com experiência real no campo de batalha, experiência real de infiltração contra um oponente de combate alertado. Isso as torna mais perigosas”, disse Carl Schuster, ex-diretor de operações do Centro de Inteligência Conjunta do Comando do Pacífico dos EUA.

“Acho que Kim está fornecendo as tropas para obter os recursos de que precisa para sustentar o regime, e lições aprendidas que ele pode aplicar se achar que o conflito está chegando na península”, acrescentou.

Chun In-bum, um ex-tenente-general do exército sul-coreano, disse à CNN que os russos “receberiam um aumento na força de trabalho, o que lhes falta agora” e os norte-coreanos obteriam “dinheiro, tecnologia” e experiência.

Os mobilizados seriam forças especiais de “elite” em vez de tropas convencionais, dizem analistas.

“Se tiverem sucesso lá, obterão não apenas experiência de batalha em primeira mão, mas reconhecimento internacional. Então, isso pode ser um problema realmente sério para o mundo inteiro”, disse Chun.

“E se os norte-coreanos fizerem disso um hábito? E se eles se tornarem uma base para fornecer soldados bem treinados? O potencial dessa mobilização deve ser muito preocupante”, acrescentou.