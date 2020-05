FOTOS: nos EUA morre perto de 80.000 mil pessoas por Coronavírus, decorrente da pressão dos estados para reabrir

O total de mortes nos EUA atingiu 79.528, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins. Em todo o mundo, quase 283.000 pessoas morreram de Covid-19, a doença respiratória causada pelo vírus. Esses números podem subestimar o verdadeiro número de mortos, dizem os pesquisadores.

Vários países europeus e asiáticos atingidos pela pandemia marcaram segunda-feira um renascimento de algumas atividades sociais e comerciais que haviam reduzido para combatê-la. Os alunos da escola primária retornaram às salas de aula na França, Noruega e Holanda. Shopping centers reabriram na Dinamarca, bares e restaurantes ao ar livre recomeçaram em partes da Espanha. A Disneylândia de Xangai recebeu os visitantes pela primeira vez desde janeiro.

Nos EUA, altos funcionários da Casa Branca instaram os governadores a tomar medidas para reiniciar o comércio, à medida que os destroços econômicos aumentavam devido a restrições destinadas a controlar a propagação do vírus. A taxa de desemprego nos EUA subiu para 14,7% em abril, com 20,5 milhões de empregos apagados das folhas de pagamento, informou o Departamento do Trabalho na sexta-feira.

“Se fizermos isso com cuidado, trabalhando com os governadores, não acho que exista um risco considerável”, disse o secretário do Tesouro Steven Mnuchin no Fox News Sunday. “Na verdade, acho que há um risco considerável de não reabrir. Você está falando sobre o que seria um dano econômico permanente para o público americano. ”

Os comentários foram feitos quando o vírus infectou pessoas próximas aos principais escalões do governo, com membros da força-tarefa do governo Trump, incluindo seu principal especialista em doenças infecciosas, Anthony Fauci, tomando precauções especiais depois de potencialmente exposto ao Covid-19. Fauci disse à CNN no domingo que entrará em quarentena “modificada” depois de passar por uma exposição de “baixo risco” a uma pessoa infectada.

Robert Redfield, diretor dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, e Stephen Hahn, comissário da Food and Drug Administration, também estão tomando precauções após uma possível exposição.

Na semana passada, Katie Miller, secretária de imprensa do vice-presidente Mike Pence e porta-voz da força-tarefa do coronavírus, deu positivo.

Fotos: Estados aliviam restrições ao coronavírus, com o retorno de algumas normalidades. Vinte e um estados deixaram algumas empresas não essenciais reabrirem com restrições.

Enquanto isso, os esforços para reabrir a economia dos EUA estão crescendo. Estados como Illinois estão permitindo que mais empresas abram de maneira limitada, como vendas de varejo para retirada na calçada, à medida que os governantes montam equipes de rastreadores de contato e implantam a infraestrutura necessária para reabrir com segurança.

Na Califórnia, o governador Gavin Newsom disse que cerca de 70% da economia pode reabrir com restrições à medida que o estado progride para sua segunda fase de atividade – embora vários municípios da área da Baía, ainda atingida, ainda estejam trancados.

Enquanto isso, os órgãos reguladores federais de saúde estão desenvolvendo diretrizes para reabrir asilos, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.

Embora os esforços para aliviar as restrições avancem, muito sobre o coronavírus permanece inexplicável.

Em Nova York, no fim de semana, o governador Andrew Cuomo disse que pelo menos três crianças morreram devido a uma condição desconcertante que pode estar relacionada ao coronavírus. As autoridades de saúde estão investigando o fenômeno que parece inflamar o sistema circulatório e adoeceu dezenas de crianças.

Em outro mistério médico do Covid-19, alguns pacientes estão chegando às salas de emergência do hospital com tão pouco oxigênio no sangue que devem estar à beira da falência de órgãos. Em vez disso, esses pacientes não são apenas conscientes, mas também falantes e de bom humor .

Os médicos estão chamando esses pacientes de “felizes hipoxêmicos”. Sua existência levou alguns médicos a adiar o uso de intubação e ventiladores normalmente indicados por esses baixos níveis de oxigênio no sangue e optar por medidas menos invasivas para aumentar os níveis de oxigênio, como cânulas nasais de alto fluxo.

Em todo o mundo, muitos países estavam caminhando para uma nova escola normal normal, reabrindo com cautela, negócios e atividades de lazer, mantendo as regras de distanciamento físico e outras restrições.

O ministro da Educação da França disse que cerca de 1,5 milhão dos 6,7 milhões de alunos do jardim de infância e do ensino fundamental do país estão retornando às salas de aula esta semana. A França e a Holanda tornaram a frequência escolar voluntária, dando aos alunos a opção de continuar o ensino à distância em casa.

As escolas primárias e secundárias reabriram na Noruega, as escolas secundárias no Luxemburgo. Os estudantes da Holanda e Luxemburgo eram obrigados a ficar separados por 1,5 metros; para acomodá-los, algumas turmas foram divididas em duas, com alunos de cada grupo frequentando a escola em dias alternados.

Juntamente com as escolas, centenas de milhares de lojas de roupas, salões de beleza, floristas e outras empresas reabriram em toda a França. Como muitos parisienses voltaram para a capital do interior, o governo pediu aos passageiros da hora do rush no metrô de Paris que usassem uma máscara e levassem um formulário de autorização de seus empregadores. Muitas estações de metrô que geralmente estão ocupadas pela manhã estavam silenciosas.

Lojas e outras empresas também foram autorizadas a reabrir segunda-feira na Bélgica, Holanda e Luxemburgo, mas sem ofertas como maquiagem grátis ou amostras de alimentos. Um salão de cabeleireiro na cidade holandesa de Maastricht foi aberto à meia-noite para uma fila de cerca de uma dúzia de clientes.

A Holanda reabriu piscinas, quadras de tênis e campos de golfe, mas exigia que os usuários reservassem vagas com antecedência e mantinham vestiários e chuveiros fechados. Escolas de condução e salões de bingo receberam clientes na Noruega.

Na Espanha, as restrições variam de província para província, dependendo das taxas de infecção, disponibilidade de leitos de terapia intensiva e cumprimento das regras de distanciamento. Com base nesses critérios, cerca de metade dos habitantes da Espanha – mas não os de Madri e Barcelona – teve permissão para ir a lojas, museus e locais de culto na segunda-feira. As regras de distanciamento ainda em vigor limitavam o número de pessoas nesses locais, bem como em bares e esplanadas, a um terço.

No Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson, um sobrevivente da doença, incentivou os cidadãos que não podem trabalhar em casa, como trabalhadores da construção civil, a começar a retornar aos locais de trabalho em um discurso delineando um caminho para reiniciar a atividade econômica . Ele disse que os parques reabrem para se bronzear nesta semana e anunciou diretrizes relaxadas para os cidadãos previamente instruídos a sair de casa apenas uma vez por dia.

A Coréia do Sul, que antes parecia domar a disseminação, registrou 35 novos casos, seu maior aumento em um dia desde 9 de abril, em meio a uma onda de novos casos relacionados a clubes e bares em um popular bairro de Seul.

Na segunda-feira, a Índia registrou 4.213 novos casos – um recorde diário -, mesmo quando a nação de mais de 1,3 bilhão de pessoas tomou medidas para reabrir sua economia após um bloqueio maciço que começou em março. Autoridades indianas disseram que o sistema ferroviário do país, entre os maiores do mundo, seria reiniciado com serviços limitados de passageiros a partir de terça-feira.

Hong Kong, que se tornou uma história de sucesso na luta contra o coronavírus, com apenas quatro mortos até agora, começou a delinear uma reabertura de escolas quando seu governo começou a distribuir máscaras faciais reutilizáveis ​​gratuitas para todos os seus 7,5 milhões de habitantes.

Na China continental, as autoridades da cidade de Wuhan, o centro original da pandemia, demitiram uma autoridade local por má gestão dos controles de coronavírus depois que a cidade registrou seis novos casos no fim de semana. Todos os casos foram detectados em um complexo residencial na jurisdição do funcionário. A Comissão Nacional de Saúde da China registrou 17 novos casos em todo o país nesta segunda-feira, sete dos quais foram importados. Todos os casos importados foram detectados na região norte da Mongólia Interior da China.

Separadamente, as autoridades deram permissão para a Shanghai Disneyland reabrir com capacidade de 30%, ou aproximadamente 24.000 pessoas por dia. Algumas atrações permaneceram fechadas e o dia contou com nenhuma das marcas registradas dos parques temáticos da Disney: desfiles, shows de fogos de artifício e meet-and-greets com personagens familiares.

O bloqueio pandêmico da Nova Zelândia será facilitado em etapas a partir de quinta-feira, disse a primeira-ministra Jacinda Ardern, começando com a reabertura de shoppings e outros varejistas e retomando as viagens domésticas. As escolas reabrirão em 18 de maio e os bares em 21 de maio. Os casos de coronavírus na Nova Zelândia diminuíram para um ou dois por dia na semana passada. O país saiu de um período de mais de um mês em seu nível de bloqueio mais apertado em 28 de abril.

O Iraque e o Líbano prolongaram o toque de recolher durante a noite, depois que as contagens diárias de infecções começaram a aumentar, após uma redução das restrições nos dois países. As autoridades iraquianas disseram que imporiam um bloqueio total durante o feriado de três dias no Eid al-Fitr este mês, quando os muçulmanos normalmente visitam amigos e familiares para comemorar o fim do mês de jejum do Ramadã.

Por John Lyons, escreva para john.lyons@wsj.com e Nick Kostov em Nick.Kostov@wsj.com