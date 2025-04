Novo exame de sangue ajuda a prever ataque cardíaco e AVC; barato e eficaz!

Espera -se que cerca de 860.000 eleitores registrados votem nas eleições presidenciais de 12 de abril do Gabão. As pesquisas cruciais vêm 19 meses após o militar encenaram um golpe e deposto ao presidente Ali Bongo do poder, terminando uma dinastia política que durou 56 anos.

Aqui estão cinco coisas para saber sobre a eleição.

1. Transição para o domínio civil

A eleição presidencial de sábado é um teste crucial para o governo transitório liderado por militares promessa de restaurar o domínio civil. O golpe de agosto de 2023 em Gabão foi o último em um string de golpes que varreram o continente Entre agosto de 2020 e agosto de 2024. No entanto, o Gabão é o primeiro a buscar um retorno ao governo constitucional.

Analistas dizem que outros países da região, como Mali, Níger e Burkina Faso, que também estão sob domínio militar, seguirão de perto a eleição. Então, que mensagem a eleição do Gabão poderia enviar para os regimes da junta?

“Obtenha um cronograma e faça uma eleição”, disse Alex Vines, diretor do programa Africa em Chatham House, Londres, à DW.

2. Os principais candidatos

O general Brice Oligui Nguema, que liderou o golpe e é o atual presidente de transição, é amplamente favorecido para vencer a corrida presidencial de oito candidatos. O jogador de 50 anos está fazendo campanha em um bilhete anticorrupção. Nguema, um primo do Bongo Ali deposto, também enfatizou a necessidade de romper com a dinastia política passada.

Enquanto Vines concordou que a eleição de Nguema poderia, de certa forma, manter a dinastia Bongo viva, Pepecy Ogoulunde, uma ativista da sociedade civil, disse à DW que não vê isso acontecendo.

“Não, não, não pode ser uma dinastia”, disse Ogoulunde, explicando que eles viram esse tipo de governança nas últimas cinco décadas. “Agora, percebemos que estamos em uma governança inclusiva”. Ela disse que há pessoas no governo que nunca imaginaram que se encontrariam em cargos seniores. “É completamente diferente”, acrescentou o ativista político do Gabão.

O ex-primeiro-ministro e candidato da oposição Alain Claude Bilie-By-Nze acusou o governo de transição de Nguema de um campo de jogo irregular antes das pesquisas Imagem: Luc Gnago/Reuters

O principal rival de Nguema é o ex-primeiro-ministro de Bongo, Alain Claude Bilie-By-Nze. O jogador de 57 anos desafiou a elegibilidade de Nguema, argumentando que o ex-putschist era uma ameaça à democracia.

“O pessoal militar foi autorizado a ser candidatos”, disse Nze à Agência de Notícias da Reuters, acrescentando que o (general Nguema) que controla as forças, as finanças e o estado agora era candidato.

“Devemos lutar para acabar com esse sistema e enviar os militares de volta ao seu quartel”.

3. Reformas constitucionais e eleitorais

Em novembro de 2024, Gabão adotou uma nova constituição por meio de um referendo de que um esmagador 92% passou. A nova Constituição agora define o mandato presidencial aos sete anos, renovável uma vez. Além disso, um novo código eleitoral permite que o pessoal militar concorra a cargo, permitindo a candidatura da Nguema. ​

A Comissão Eleitoral Independente do Gabão, a Centro Gabonais des Elelections (CGE), organiza e supervisiona as eleições. No entanto, os críticos questionaram sua independência e eficácia, especialmente depois de declarar Bongo o vencedor das disputadas eleições de 2023 que culminaram no golpe. Vines observou que os observadores eleitorais haviam dado principalmente um polegar para cima de novembro passado, o que poderia sinalizar que as reformas haviam ajudado a reconquistar a credibilidade da CGE.

“O que está claro é que (com) a família direta do Bongo, houve uma fadiga maciça no Gabão”, disse Vines. “Em 2023, essa eleição claramente seria incrivelmente fraudulenta e os militares foram incentivados até pela sociedade civil e pela oposição a se mudarem, que foi o que ocorreu”.

4. Desafios econômicos

Grande parte da receita do Gabão vem da exportação de petróleo bruto, madeira e manganês – um componente essencial na fabricação de aço e baterias.

No entanto, as receitas do petróleo afundaram devido à queda dos preços globais do petróleo.

Os dois principais candidatos se comprometeram a diversificar a economia do Gabão e se concentrar mais na agricultura e turismo. Nguema acusou a administração anterior de corrupção e gastos desnecessários. Por exemplo, o Gabão tem um departamento de rodovia com trabalhadores, mas não existe rodovia no país.

O desemprego juvenil é outra grande preocupação para o país de 2,3 milhões. Segundo dados oficiais, atualmente em média 40%, mas aumenta para 60% nas áreas rurais.

5. O Bongo Legacy

Ali Bongo pode não ser mais presidente, mas ele permanece influente por meio de redes políticas, laços familiares e elites de seu regime anterior.

Ali Bongo tornou -se presidente do Gabão em 2009, após a morte de seu pai, Omar Bongo Ondimba. Este último governou o Gabão por 42 anos depois que ele assumiu o poder sete anos após a independência do país da França em 1960.

A família Bongo foi considerada aliadas próximas da França e a Nguema procurou manter esses laços, descrevendo recentemente Paris como um parceiro histórico.

Pelo contrário, o desafiante de Nguema, NZE, se distanciou da família Bongo e prometeu “acabar com o cordão umbilical” com o ex -governante colonial.

