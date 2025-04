Acre comemora anúncio de novos investimentos na cadeia de proteína animal

Cleide Santos



Produtores de aves e suínos do Acre terão acesso a mais de R$ 82 milhões em crédito para fortalecer as cadeias produtivas de aves e suínos. Os recursos para investimento no setor produtivo serão liberados por meio de convênio entre o Banco da Amazônia e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), assinado nesta quarta-feira, 9, em Rio Branco. O ato de formalização da parceria estratégica reuniu gestores públicos, empresários e produtores locais.

“Há cinco anos estou indo aos bancos atrás de recursos e não consigo por falta de garantia. Mas hoje acredito que, nas próximas semanas, vou conseguir”, comemorou Ivania Andrade, produtora que integra a Cooperativa de Produtores familiares do Alto Acre.

Ao todo, o projeto prevê o financiamento de 250 galpões de suínos e 40 galpões de aves. Na primeira etapa, serão liberados recursos para 50 galpões de suínos e 20 de aves. Com o fortalecimento da estrutura produtiva, a Dom Porquito Agroindustrial, empresa localizada em Brasileia, vai poder dobrar sua capacidade de abate diário e exportação de carne suína.

Empresa coligada à Agência de Negócios do Estado do Acre (Anac), a Dom Porquito é referência em suinocultura na Região Norte. Atendendo o mercado interno, a marca também está presente em países da Ásia, Europa e América do Sul.

“Nós já temos exemplos de produtores que vão estar conosco aqui e agora, que começaram com 400 suínos e chegaram a dois mil, com capital próprio. O recurso advindo do Banco da Amazônia expande essa ação para mais de 250, 300 produtores de suínos, o que muda a configuração social-rural daquela região e ao mesmo tempo dá a base para o projeto crescer, abastecer os mercados e se projetar em novos mercados”, destacou o diretor da Dom Porquito, Paulo Santoyo.

A iniciativa integra o programa Exporta Mais Amazônia e é fruto de uma articulação entre a Apex, o Banco da Amazônia, a Dom Porquito e a Acreaves. Juntas, as instituições criaram um fundo garantidor que permitirá a pequenos produtores familiares e a integrados (aqueles que realizam a criação e a engorda dos animais) o acesso a financiamento para ampliação de galpões.

“A parceria estratégica vem ao encontro do objetivo de governo, da Agência de Negócios, que é fortalecer o ambiente de negócios e impulsionar as exportações no Acre”, disse a presidente da Anac, Waleska Bezerra.

Exportações

Em 2025, as exportações do Acre bateram recorde. O estado exportou mais de US$ 15 milhões nos dois primeiros dois meses do ano. O valor supera em mais de 93% o valor do mesmo período de 2024 (US$ 7,8 milhões). O valor dos dois primeiros meses de 2025 é o maior do período, desde 1997 (início da série histórica divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior Brasileiro (Secex). A carne bovina, a castanha e a carne suína foram os produtos mais vendidos nos meses de janeiro e fevereiro. Os bons resultados são fruto de um trabalho conjunto que mobiliza poder público e iniciativa privada.

“Estamos vivendo este momento de prosperidade na cadeia produtiva do suíno graças ao surgimento da produção de grãos no estado, que vem viabilizando esse setor. Isso é fruto da capacidade e garra dos nossos produtores e empresários, do ambiente de negócios favorável, do apoio e da liberdade para produzir, que têm sido marca do governo Gladson Camelí”, enfatizou o titular da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia do Acre (Seict), Assurbanípal Mesquita.

O estado também diversificou mercados e já exporta para 10, dos 12 blocos econômicos. Os produtos acreanos estão presentes na América do Sul, Comunidade Andina das Nações (CAN), Europa, África, Ásia, América do Norte, Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), Mercado Comum do Sul (Mercosul) e União Europeia (EU).

