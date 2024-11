O barulho das panelas: Por que os manifestantes eleitorais em Moçambique se recusam a ir embora | Política

Maputo, Moçambique – Às 19 horas do dia 4 de Novembro, as ruas de Maputo caíram num silêncio assustador.

Os transportes públicos estavam paralisados, aderindo ao apelo do líder da oposição Venâncio Mondlane para o encerramento.

Então, um barulho constante começou. Moradores de arranha-céus ricos e blocos de apartamentos no centro da cidade juntaram-se em um coro coordenado de um protesto violento.

Conhecida como “panelaco”, esta forma de protesto surgiu como uma forma poderosa de expressar frustrações sobre a situação de Moçambique. resultados contestados das eleições geraispermitindo aos cidadãos expressar a sua dissidência sem enfrentar o risco imediato de retaliação policial. O barulho e o clangor ecoaram pelo horizonte da cidade, marcando o início do que se tornariam expressões noturnas de frustração, unindo os moradores apesar das divisões de classe.

Desde as eleições de 9 de Outubro, a declaração do candidato presidencial da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), no poder Daniel Chapo como vencedor provocou intenso descontentamento. Segundo a Comissão Nacional de Eleições (CNE), Chapo recebeu 71 por cento dos votos e Mondlane, um candidato independente, recebeu 20 por cento.

No entanto, mesmo a CNE admitiu “várias irregularidades”, levando o Conselho Constitucional a rever a integridade das eleições.

Mondlane rejeitou abertamente os resultados e proclamou-se o legítimo vencedor. Dias depois, em 19 de outubro, seu advogado Elvino Dias foi assassinadointensificando ainda mais a indignação pública em relação aos resultados eleitorais, nos quais muitos eleitores não acreditam. Dias, uma figura central na equipa jurídica que contesta os resultados oficiais, estava a preparar um caso alegando fraude eleitoral.

‘Voz dos sem voz’

Nas semanas seguintes, Maputo testemunhou uma série de protestos — demonstrações barulhentas de dissidência à noite, mas também apelos de Mondlane apelando aos manifestantes para encerrarem locais economicamente vitais, de Maputo às capitais provinciais, portos e principais pontos de passagem fronteiriços.

Os trabalhadores foram incentivados a ficar longe do trabalho, as empresas foram fechadas e as pessoas reuniram-se para protestar em cidades de todo o país.

Estes apelos à intensificação dos confinamentos tornaram-se mortais em diversas regiões. ONGs relataram que pelo menos 30 pessoas foram mortas desde o início dos protestos, inclusive em confrontos violentos com a polícia.

A agitação teve impacto no comércio regional, principalmente no posto fronteiriço do Lebombo com a África do Sul, que foi temporariamente fechado devido a manifestações na cidade vizinha de Ressano Garcia, interrompendo uma rota crítica para mercadorias e passageiros.

O estudante de engenharia ambiental Henrique Amilcar Calioio juntou-se aos protestos em Maputo, onde jovens gritavam “poder ao povo” em português e foram recebidos com gás lacrimogêneo da polícia.

“Apesar de não causar nenhum dano ou dano, tivemos que nos dispersar”, disse ele.

Posteriormente, Calioio juntou-se aos protestos noturnos e bateu tachos e panelas como forma de gritar contra o que chama de governo opressor.

“Foi inspirador ouvir as pessoas se unindo por uma causa maior”, disse ele à Al Jazeera sobre os protestos do panelaco. Ele disse que o bater das panelas representa a “voz dos sem voz”.

Uma noite, durante a batida coordenada de maconha, veículos da polícia passaram pelo prédio onde Calioio mora e espalharam gás lacrimogêneo que entrou nas casas, incluindo a de Calioio, deixando-o com dores extremas.

“É chocante que, mesmo em nossas casas, sejamos proibidos de protestar”, disse ele.

‘Todos fazem o que Mondlane diz’

Shenaaz Jamal, professora em Maputo, acusou a polícia de ser “muito, muito dura”.

Ela descreveu seus deslocamentos diários entre casa e trabalho sob o sombra de veículos militares e caminhões da polícia estacionados nas principais vias da cidade.

Nos dias em que os manifestantes atendem aos apelos de Mondlane para encerramentos a nível nacional, ela é forçada a dar aulas online, embora isso tenha sido um desafio devido aos apagões periódicos da Internet e das redes sociais impostos pelo governo. Os sinais telefônicos também foram interrompidos de forma intermitente.

“Os dias anteriores foram um caos”, ela lembrou. “Eu podia ouvir tiros sendo disparados. Foi uma loucura. E o que me frustra é que nem conseguimos nos comunicar. Eu não podia usar meu telefone para ligar para ninguém. Você não pode dizer à sua família que está bem.”

Jamal disse que os protestos e a resposta dos moçambicanos – especialmente a aparente adesão das pessoas aos apelos de Mondlane para encerramentos a nível nacional – são provas de que os resultados eleitorais formais foram duvidosos.

“Todos fazem o que Mondlane diz”, disse ela.

“A questão que está na boca de todos é: se ele obteve apenas 20 por cento e a Frelimo ganhou com 70 por cento, como é que todos estão a seguir o que ele diz?”

‘Forte desencanto’

Sam Jones, investigador sénior do Instituto Mundial de Investigação Económica para o Desenvolvimento, uma parte da Universidade das Nações Unidas, acredita que os protestos têm raízes socioeconómicas mais profundas, para além de uma única eleição.

“Moçambique tem sido atormentado pela estagnação económica e as pessoas estão frustradas”, explicou Jones.

“Há uma sensação cumulativa de que o país não está no caminho certo. Tivemos 10 anos de quase nenhum crescimento económico e há um forte desencanto com a elite dominante. Mondlane conseguiu conectar-se eficazmente com os jovens, mobilizando-os de uma forma que nunca vimos antes.”

Em resposta, Bernardino Rafael, comandante da Polícia da República de Moçambique, condenou os protestos como “terrorismo urbano”, alegando que a sua intenção é desestabilizar a ordem constitucional.

No entanto, muitos vêem o resposta do governo como desproporcionalmente agressivo. Para Jamal, as cenas de agitação têm uma familiaridade assustadora. Os seus pais fugiram de Moçambique há mais de 30 anos para escapar à guerra civil, e agora ela teme que uma violência semelhante possa voltar a engolir a sua terra natal.

Jones disse que a resposta do estado apenas intensificou o conflito.

“A polícia respondeu vigorosamente com gás lacrimogéneo, balas de borracha e até munições reais. Em muitos casos, a violência resultou das respostas brutais das forças de segurança, o que apenas aprofundou o ressentimento entre os manifestantes.”

Escassez de alimentos

A agitação prolongada começou a afectar o abastecimento de alimentos em Maputo, num país que depende fortemente das importações da África do Sul.

“Há ansiedade em torno da escassez de alimentos porque a região fronteiriça sofreu protestos e até encerramentos de fronteiras em diversas ocasiões”, disse Jones.

Siphiwe Nyanda, alto comissário da África do Sul em Moçambique, reconheceu a tensão transfronteiriça, observando que os supermercados em Maputo sofreram escassez directamente devido a interrupções na cadeia de abastecimento relacionadas com os protestos.

“Está a causar sérios problemas tanto a Moçambique como à África do Sul, especialmente às cidades fronteiriças que dependem do comércio”, disse ele, acrescentando que a fronteira do Libombo, uma das mais movimentadas da região, serve como uma rota comercial crucial.

“Os protestos criaram um efeito cascata que afecta não só as economias locais, mas também os passageiros e a vida quotidiana em locais como (a cidade fronteiriça da África do Sul) Komatipoort, que depende dos trabalhadores e do comércio moçambicanos.”

A crise em curso terá levado a perdas económicas estimadas em 10 milhões de rands (550 mil dólares) por dia para a África do Sul, de acordo com Gavin Kelly, CEO da Associação Sul-Africana de Frete Rodoviário.

Em Moçambique, mais de 150 lojas foram vandalizadas, com danos estimados em 369 milhões de dólares, agravando ainda mais a turbulência económica.

Agora, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, o bloco regional de 16 nações, agendou uma cimeira de emergência em Harare, no sábado, para resolver a crise.

De volta a Maputo, porém, Jones acredita que os protestos ganharam vida própria – a sua escala e persistência são incomuns em Moçambique e uma indicação de uma raiva que os políticos e diplomatas do país e da região não serão capazes de reprimir facilmente. .

“Já vimos protestos pós-eleitorais antes, mas raramente foram tão sustentados. Normalmente, depois de alguns dias, as pessoas ficam cansadas, principalmente quando parece que nada vai mudar”, disse ele.

“Desta vez, a participação foi mais ampla e intensa, refletindo não apenas as queixas eleitorais, mas também uma insatisfação mais profunda com o status quo.”