Fisiculturista brasileira de 66 anos fica entre as melhores do mundo

As cidades da Ásia e dos Estados Unidos emitem a maior quantidade de gases que retêm o calor e que alimentam as alterações climáticas, de acordo com novos dados, enquanto os delegados nas negociações climáticas das Nações Unidas decidem quanto as nações ricas pagarão para ajudar o mundo a reduzir as emissões.

De acordo com os dados anuais do Climate Trace divulgados na sexta-feira na Conferência das Partes, ou COP29, em Baku, Azerbaijãosete estados ou províncias expeliram mais de mil milhões de toneladas métricas de gases com efeito de estufa, todos eles na China, exceto o estado norte-americano do Texas, que ocupa o sexto lugar. Xangai liderou a lista, produzindo 256 milhões de toneladas métricas.

A organização, co-fundada pelo ex-vice-presidente dos EUA, Al Gore, também descobriu que a China, a Índia, o Irão, a Indonésia e a Rússia tiveram os maiores aumentos nas emissões de 2022 a 2023, enquanto a Venezuela, o Japão, a Alemanha, o Reino Unido e os EUA tiveram os maiores. diminuições na poluição.

A divulgação dos dados ocorre num momento em que as autoridades climáticas e os ativistas estão cada vez mais frustrados com a incapacidade do mundo de reprimir os combustíveis fósseis que aquecem o planeta, bem como os países e empresas que os promovem.

Na sexta-feira, executivos do petróleo, incluindo da Total, BP, Equinor e Shell, apareceram na cimeira e disseram que investiriam 500 milhões de dólares para expandir o acesso à energia moderna sustentável e ajudar as pessoas, especialmente na África Subsaariana e na Ásia, a fazer a transição para práticas culinárias limpas.

Mas a presença considerável de lobistas da indústria de combustíveis fósseis na reunião irritou grupos e ativistas ambientalistas.

“É como lobistas do tabaco numa conferência sobre cancro do pulmão”, disse David Tong, do grupo de campanha Oil Change International, à agência de notícias AFP.

Bianca Castro, uma activista climática de Portugal, também expressou a sua frustração, dizendo à agência de notícias Associated Press que muitos grupos estão “perdendo a esperança no processo”.

O sucesso de cimeira climática deste ano depende de os países conseguirem chegar a acordo sobre uma nova meta financeira para os países mais ricos, os credores de desenvolvimento e o setor privado, para fornecer pelo menos 1 bilião de dólares por ano para ajudar os países em desenvolvimento a lidar com as rápidas mudanças climáticas.

Um relatório elaborado por um painel independente de especialistas na cimeira afirmou que os países precisam de investir mais de 6 biliões de dólares por ano até 2030 ou correm o risco de ter de pagar mais no futuro.

Mas chegar a um acordo pode ser difícil na cimeiraonde o clima foi prejudicado por divergências públicas e pelo pessimismo sobre as mudanças na política global.

Na quinta-feira, a Argentina anunciou que estava retirando a sua delegação. E a presença de interesses no petróleo, no gás e no carvão nas negociações também tem sido há muito tempo uma fonte de controvérsia.

As duas COP mais recentes foram realizadas em países ricos em energia. O do ano passado foi no Emirados Árabes Unidos. O anfitrião de 2024, o Azerbaijão, lançou uma defesa dos combustíveis fósseis que aquecem o planeta, com o presidente Ilham Aliyev repetindo na terça-feira a sua insistência de que o petróleo, o gás e outros recursos naturais são um “presente de Deus”.

“É lamentável que a indústria dos combustíveis fósseis e os petroestados tenham assumido o controlo do processo COP num grau pouco saudável”, disse Gore na quinta-feira.

Na sexta-feira, ativistas da coalizão Kick the Big Polluters Out (KBPO) observaram que o Japão, por exemplo, trouxe funcionários da gigante do carvão Sumitomo como parte de sua delegação, o Canadá incluiu os produtores de petróleo Suncor e Tourmaline, e a Itália trouxe funcionários das gigantes da energia Eni e Enel.

A KBPO disse que a lista oficial de participantes das negociações contou com mais de 1.770 lobistas de combustíveis fósseis.

Um grupo de importantes ativistas e cientistas climáticos também alertou na sexta-feira que “o processo climático global foi capturado e não é mais adequado ao seu propósito”. Uma carta assinada pelo ex-secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, pela ex-chefe da ONU para o clima, Christina Figueres, e pelos principais cientistas climáticos apelava a “uma revisão urgente” das negociações sobre o clima.