O inimigo de Merkel, Friedrich Merz, pretende ser chanceler alemão – DW – 24/11/2024

Em setembro, Olaf Scholz ignorou a pergunta de um jornalista sobre seu legado.

“Acho que devemos ter cuidado com os políticos que pensam nisso antes de terminar o seu mandato”, disse ele ao Berlin’s Espelho Diário jornal em resposta à pergunta sobre o que ele esperava que um dia fosse escrito nos livros de história sobre seu tempo no cargo.

Dois meses depois, após o colapso de sua coalizão tripartida de centro-esquerdaele pode estar começando a refletir sobre essa questão. Até agora, a liderança do centro-esquerda Partido Social Democrata (SPD) está demonstrando publicamente apoio a Scholz como seu principal candidato para as próximas eleições em 23 de fevereiro de 2025. Mas com os baixos índices de popularidade de Scholz e a campanha eleitoral já esquentando, surgiram apelos no partido para substituir Scholz pela Defesa de 64 anos. Ministro Boris Pistoriusque há meses é o político mais popular da Alemanha nas pesquisas.

Se, como previsto, o bloco de centro-direita do União Democrata Cristã (CDU) e o União Social Cristã (CSU) assume a chancelaria, Scholz terá o mandato mais curto de qualquer um dos quatro chanceleres do SPD na história da República Federal da Alemanha.

Nas pesquisas de opinião, o ministro da Defesa do SPD, Boris Pistorius (à esquerda), é muito mais popular que Olaf Scholz (à direita) Imagem: Christian Charisius/dpa/imagem aliança

Mas Scholz está determinado a vencer. Tendo em conta as sondagens actuais, que mostram que o SPD tem apenas metade da força da CDU/CSU, este será um verdadeiro desafio.

Dito isto, Scholz nunca faltou autoconfiança. Mesmo em situações aparentemente desesperadoras, ele sempre acreditou fervorosamente que tinha tudo sob controle. Os críticos o acusaram de ter uma percepção distorcida da realidade nesses momentos.

“Você obviamente vive em seu próprio cosmos, em seu próprio mundo”, disse o líder da CDU, Friedrich Merz, em resposta a O discurso otimista de Scholz no parlamento uma semana após o colapso de sua coalizão. “Você não entendeu o que está acontecendo no país neste momento.”

O governo mais impopular da história do pós-guerra

A carreira política de Scholz foi marcada por altos e baixos. A sua chancelaria enfrentou vários desafios importantes após a invasão da Ucrânia pela Rússia e a caminhada na corda bamba da Alemanha de apoiar militarmente a Ucrânia sem ser arrastada para a guerra em si.

A resultante crise energética, a inflação, a crise económica, a disputa de asilo europeu e o sucesso eleitoral sem precedentes da extrema direita no pós-guerra – o governo federal teve de lidar com uma extraordinária multiplicidade de problemas sob Scholz.

Scholz se dirige aos legisladores após o colapso da coalizão Para ver este vídeo, ative o JavaScript e considere atualizar para um navegador que suporta vídeo HTML5

Seu governo de coalizão nomeou a coalizão de “semáforos” em homenagem às cores dos três partidos – SPD (vermelho), neoliberal Democratas Livres (FDP) (amarelo) e ambientalista Verdes – foi uma aliança cheia de contradições políticas. Foi uma autoproclamada “coligação progressista” formada após a Eleições gerais de 2021mas as diferenças entre os programas partidários não puderam ser superadas por muito tempo. Depois de meses de disputas públicas e traições, tornou-se o governo alemão mais impopular desde o fim da Segunda Guerra Mundial.

Scholz, no entanto, parece imperturbável, apontando para a campanha eleitoral de 2021, quando conseguiu contrariar a tendência e vencer. Três meses antes das eleições gerais, a vitória do SPD parecia impossível. O partido estava muito atrás nas pesquisas, mas Scholz não se intimidou, dizendo repetidas vezes: “Eu me tornarei o chanceler”.

O seu optimismo estóico rendeu-lhe muito ridículo na altura, mas um mês antes da votação, o candidato da CDU, Armin Laschet, cometeu erros a mais e o SPD emergiu como vencedor surpresa, obtendo 25,7% dos votos, 1% à frente dos conservadores.

Scholz desempenhou um papel proeminente na organização juvenil do SPD na década de 1980 Imagem: Gladstone/Wikipédia

‘Scholzomat’: O tecnocrata robótico

Para Scholz, a vitória de 2021 foi o auge de sua carreira política de décadas. Ingressou no SPD ainda estudante em 1975. Antes de ingressar no Bundestag em 1998, dirigiu seu próprio escritório de advocacia em Hamburgo, ocupou o cargo de senador do interior de Hamburgo, como ministro do Trabalho na primeira “grande coalizão” do SPD e CDU/CSU sob a chanceler Angela Merkel.

Em seguida, ele foi prefeito da cidade-estado de Hamburgo por muitos anos. “Quem quer que me ordene a liderança, recebe-a”, disse ele quando assumiu o cargo em 2011. Em 2018, regressou a Berlim como ministro das Finanças noutra grande coligação sob Merkel.

De 2002 a 2004, Scholz atuou como secretário-geral do SPD ao lado do chanceler Gerhard Schröder. Foi nessa época que o semanário de Hamburgo A hora cunhou uma frase que pegou: “Scholzomat” – combinando “Scholz” e “Automat” para refletir a maneira imparcial e a linguagem tecnocrática de Scholz, como uma máquina cuja função é vender inabalavelmente a política governamental, sem demonstrar emoção.

Nos anos que se seguiram, Scholz não conseguiu se livrar da imagem do burocrata chato e sem diversão. Ele se vê como um pragmático orientado para os fatos que, em vez de fazer um show, apenas diz o que é absolutamente necessário, enquanto trabalha de forma silenciosa e eficiente.

Essa estratégia funcionou bem para ele durante o seu mandato como ministro das Finanças, quando rapidamente forneceu milhares de milhões de dólares em ajuda às empresas afetadas pelas paralisações durante o COVID 19 pandemia.

Os líderes do SPD, Saskia Esken (à esquerda) e Lars Klingbeil (à direita), têm feito garantias diárias de apoio a Scholz Imagem: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture aliança

No entanto, ele não conseguiu perceber que o cargo de chanceler exige muito mais comunicação. Scholz permaneceu em silêncio durante as maiores crises, raramente encontrando as palavras certas, parecendo arrogante e não conseguindo conquistar os corações e mentes das pessoas. Mas embora muitos apoiantes o tenham pedido para mudar o seu estilo – para falar mais, para se tornar mais acessível e até mostrar alguma emoção – Scholz recusou-se a adaptar-se, simplesmente deixando as críticas rolarem pelas suas costas.

Embora o executivo do SPD seja actualmente manifestamente a favor de Scholz como principal candidato, ele ainda não foi nomeado. A nomeação oficial de um dos principais candidatos está programada para acontecer em uma conferência do partido em janeiro.

Este artigo foi escrito originalmente em alemão. Foi publicado pela primeira vez em 15 de novembro de 2024 e depois atualizado quando Boris Pistorius deixou claro que não estava competindo com Scholz pela chancelaria.

Enquanto você está aqui: todas as terças-feiras, os editores da DW resumem o que está acontecendo na política e na sociedade alemãs. Você pode se inscrever aqui para receber o boletim informativo semanal por e-mail Berlin Briefing.