O jantar na residência da Câmara para tratar da PE...

Mudou para um jantar o encontro dos ministros Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública) e Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) com líderes da Câmara para apresentar a PEC da Segurança. A reunião que estava marcada para acontecer na manhã desta terça-feira, 8, na residência oficial do presidente Hugo Motta foi substituída para um evento mais tarde.

Uma das principais preocupações dos brasileiros, segundo pesquisas recentes, a proposta é a aposta do governo federal para a área da segurança. A ideia, uma espécie de SUS da segurança, pretende unificar as informações em um sistema único para facilitar as investigações e identificar as prioridades na área.

Em entrevista ao Amarelas On Air, o secretário da Segurança Nacional, Mario Sarrubbo, afirmou que o projeto é o passo inicial de uma reforma estruturante para que o combate à criminalidade avance. A PEC sofria resistência de governadores por temerem a falta de autonomia das polícias estaduais, no entanto, o texto foi mudado para atender a essa demanda. A expectativa agora é conseguir aprová-la no Congresso Nacional.