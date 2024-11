onde assistir ao vivo, escalações e detalhes das eliminatórias

Share Tweet Share Share E-mail

Na tarde de quinta-feira, 14 de novembro de 2024, Catar e Uzbequistão se enfrentam em um jogo essencial pelas Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2026. Marcado para acontecer no Jassim Bin Hamad Stadium, em Doha, o confronto está previsto para às 13h15 no horário de Brasília. Este embate ganha ainda mais relevância com o fato de que ambas as seleções buscam fortalecer suas posições na tabela para garantir uma vaga no próximo mundial. Com transmissão confirmada para o Brasil, o público poderá acompanhar ao vivo uma partida que promete ser disputada do início ao fim.

O Catar, que joga em casa, espera aproveitar a vantagem de seu território para somar pontos e aumentar suas chances de classificação. A seleção enfrenta uma pressão extra devido ao histórico de resultados desfavoráveis contra o Uzbequistão, que venceu os últimos dois confrontos diretos entre os times. Já o Uzbequistão chega com força total e um retrospecto positivo nas últimas rodadas, mostrando que está preparado para enfrentar o adversário fora de casa.

Expectativas para o confronto entre Catar e Uzbequistão

Para o técnico do Catar, Félix Sánchez Bas, este jogo é crucial para consolidar a estratégia que tem sido construída ao longo das eliminatórias. Com uma combinação de jogadores experientes e jovens promissores, o Catar tem buscado superar os obstáculos enfrentados nas rodadas anteriores, como o empate sem gols com o Afeganistão. Os jogadores estão focados em garantir uma atuação eficiente, que valorize tanto o ataque quanto a defesa.

O Uzbequistão, treinado por Srečko Katanec, aposta em um sistema tático focado na organização defensiva e nos contra-ataques rápidos. Nos últimos jogos, a equipe conseguiu manter a regularidade, tendo empatado com o Irã e vencido o Turquemenistão por 3 a 1. A estratégia de Katanec envolve a disciplina e o foco, com o objetivo de neutralizar os ataques adversários e aproveitar as oportunidades de gol que surgirem ao longo da partida.

Histórico de confrontos entre Catar e Uzbequistão

O histórico de partidas entre as seleções de Catar e Uzbequistão é favorável aos uzbeques, que venceram os dois últimos confrontos. Em 2017, durante as eliminatórias para a Copa da Ásia, o Uzbequistão derrotou o Catar por 1 a 0. No ano seguinte, em 2018, um amistoso terminou em 2 a 0 a favor dos uzbeques. Este retrospecto coloca uma pressão sobre o Catar, que não quer repetir o desempenho passado e busca encerrar o jejum de vitórias contra este adversário específico. Jogando em casa e com o apoio da torcida, a equipe catariana espera reverter a situação e obter um resultado positivo.

Jogadores-chave no duelo

O encontro entre Catar e Uzbequistão conta com jogadores que têm se destacado em suas respectivas seleções e prometem ser protagonistas na partida de quinta-feira. Abaixo, os principais destaques de cada time:

Akram Afif (Catar): Com 27 anos, Afif é uma das principais armas ofensivas do Catar. Ele é um jogador dinâmico, com habilidades impressionantes de drible e finalização, o que o torna uma peça fundamental para o time. Ao longo da temporada, Afif marcou 20 gols e deu 12 assistências em 28 jogos, sendo um dos jogadores mais influentes em campo. Almoez Ali (Catar): Parceiro de ataque de Afif, Ali também se destaca por sua velocidade e precisão nas finalizações. A presença de Ali no setor ofensivo fortalece o esquema de jogo do Catar, que procura pressionar a defesa adversária e criar boas oportunidades de gol. Eldor Shomurodov (Uzbequistão): Atuando no futebol europeu, Shomurodov é uma das grandes esperanças de gol do Uzbequistão. Ele é conhecido por seu faro de gol e habilidade para ocupar espaços dentro da área adversária, o que o torna uma ameaça constante à defesa catariana. Odil Ahmedov (Uzbequistão): Capitão e um dos jogadores mais experientes do Uzbequistão, Ahmedov é o motor do meio-campo uzbeque. Com grande capacidade de controle de bola e visão de jogo, ele lidera a equipe e contribui tanto na criação quanto na defesa.

Transmissão ao vivo e como assistir

Para os torcedores brasileiros que desejam acompanhar todos os detalhes da partida entre Catar e Uzbequistão, a transmissão ao vivo será feita pelo serviço de streaming Disney+. O jogo terá início às 13h15 no horário de Brasília, e é importante que o público verifique a disponibilidade do serviço para sua região antes do início do confronto. Essa cobertura permitirá que os fãs acompanhem os lances decisivos e todas as jogadas de perto, com a emoção do confronto direto pelas eliminatórias.

Desempenho recente e situação nas eliminatórias

O Catar apresentou resultados variados em suas últimas partidas das eliminatórias, oscilando entre boas performances e resultados menos favoráveis. Após vencer a Índia por 2 a 1, a equipe empatou com o Afeganistão, um desempenho que acendeu o alerta para a necessidade de mais consistência. Félix Sánchez Bas tem buscado fortalecer o entrosamento da equipe e aprimorar a coesão defensiva, pontos cruciais para enfrentar o Uzbequistão, conhecido por sua força nos contra-ataques.

O Uzbequistão, por sua vez, tem demonstrado uma campanha estável, mantendo-se entre os candidatos à vaga para a Copa do Mundo. Com um empate contra o Irã e uma vitória de 3 a 1 sobre o Turquemenistão, a equipe chega com confiança para o confronto, tendo uma defesa sólida e atacantes prontos para explorar as oportunidades oferecidas pelo adversário. O técnico Katanec enfatizou a necessidade de disciplina e concentração, elementos que considera essenciais para vencer o Catar em seu território.

Escalações prováveis

Seleção do Catar: Saad Al Sheeb (goleiro), Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Abdelkarim Hassan (defensores), Abdulaziz Hatem, Karim Boudiaf, Hassan Al-Haydos (meio-campistas e capitão), Akram Afif, Almoez Ali, Mohammed Muntari (atacantes).

Seleção do Uzbequistão: Eldorbek Suyunov (goleiro), Anzur Ismailov, Farrukh Sayfiev, Davronbek Khashimov (defensores), Odil Ahmedov (meio-campista e capitão), Jaloliddin Masharipov, Otabek Shukurov (meio-campistas), Eldor Shomurodov, Igor Sergeev, Dostonbek Khamdamov (atacantes).

Desafios e estratégias para a partida

O Catar deve adotar uma formação que privilegie o ataque, aproveitando o apoio da torcida local para pressionar o Uzbequistão desde o início. A presença de jogadores como Afif e Almoez Ali, que têm grande habilidade de movimentação, oferece ao técnico Félix Sánchez Bas uma estratégia baseada em jogadas rápidas pelas laterais e finalizações diretas.

O Uzbequistão, conhecido por sua solidez defensiva, deve adotar uma postura mais cautelosa, priorizando uma defesa organizada para conter o ataque catariano. A estratégia de Katanec envolve manter o foco na disciplina tática, com jogadores prontos para responder com velocidade nos contra-ataques. A atuação de Shomurodov e Sergeev será essencial para garantir a efetividade ofensiva uzbeque.

Informações resumidas para o público

Data e horário: 14 de novembro de 2024, às 13h15 (horário de Brasília)

14 de novembro de 2024, às 13h15 (horário de Brasília) Local: Jassim Bin Hamad Stadium, em Doha, Catar

Jassim Bin Hamad Stadium, em Doha, Catar Transmissão: Disney+

Disney+ Competição: Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2026

Com todas as informações detalhadas, o público poderá acompanhar de perto um dos jogos mais esperados das eliminatórias.