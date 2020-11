Órgãos públicos não têm expediente nesta sexta

Os órgãos públicos federais, estaduais e municipais não têm expediente nesta sexta-feira (dia 13), para que o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) possa instalar as 2.261 seções eleitorais. Foram selecionados 737 locais de votação para atender as demandas das 9 Zonas Eleitorais, que optaram por escolas públicas e privadas, inclusive as representações do IBGE, Incra, DNIT, Ifac, Sema, Imac, DAS, Deracre, Sesacre, Palácio das Secretárias, Fecomércio, Tribunal Regional Eleitoral e o Fórum Barão de Rio Branco.

De acordo com o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), Jônathas Santos Almeida de Carvalho, somente a 9ª Zona Eleitoral contará com 440 seções que serão distribuídas em 132 locais de votação na capital acreana, enquanto a 1ª Zona contará com 539 seções distribuídas em 165 locais de votação. A 4ª Zona Eleitoral disponibilizará de 453 seções distribuídas em 152 locais de votação. Esclareceu que os idosos têm prioridade na hora de votar no horário das 7 às 10 horas da manhã, inclusive os portadores de necessidade especiais, mas assim que chegar a seção eleitoral devem procurar orientações do pessoal da Justiça Eleitoral e dos Mesários.

O estado conta com 561.261 eleitores aptos a votar no pleito deste ano, mas não haverá a utilização da biometria nessas eleições por causa da covid-19. A capital acreana contabiliza 256.673 eleitores, que corresponde por 45,73% do eleitorado do estado, seguido de Cruzeiro do Sul, com 55.749 eleitores. Em contrapartida, o município de Sena Madureira, com 28.985 eleitores, Tarauacá 26.354 aptos e Feijó fechou com 21.551 eleitores.

Os demais municípios estão assim distribuídos: Senador Guiomard, com 17.552 eleitores; Brasileia, com 16.884; Mâncio Lima, com 13.141 eleitores; Porto Acre, com 12.639 e Plácido de Castro, com 11.964 aptos a votar. O município de Epitaciolândia fechou com 11.732, seguido de Xapuri, com 11.399, Rodrigues Alves, com 11.388 e Marechal Thaumaturgo, com 10.491 eleitores. Já o Bujari, com 9.613 eleitores, seguido de Acrelândia, com 9.169 aptos a votar, Capixaba, com 7.540, Manoel Urbano, com 7.209, Porto Walter, com 6.570 eleitores. O município de Assis Brasil contabilizou 5.913 eleitores, enquanto o Jordão, com 5.209 eleitores aptos e o município de Santa Rosa do Purus, com apenas 3.566 aptos a votar.