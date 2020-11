Polícia Militar prende o mesmo indivíduo por Tráfico de Drogas em menos de dois meses

Durante o policiamento na manhã desta terça-feira (10), o Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva – GIRO do 6° Batalhão da Polícia Militar abordou um indivíduo no bairro Cruzeirão e com ele foram encontrados 16 tabletes de uma substância com aspecto de maconha sendo dado voz de prisão e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

O que mais chama a atenção nessa ocorrência é o fato de o indivíduo já ter sido preso pelo mesmo crime há menos de dois meses, inclusive, estando em liberdade condicional.