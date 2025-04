Os líderes mundiais planejam os próximos passos após as novas tarifas de Trump – DW – 04/04/2025

Menos de dois meses atrás, o bloco central-direita de União Democrática Cristã e União Social Cristã (CDU/CSU) venceu Eleição geral da Alemanha com quase 29% dos votos. A extrema direita Alternativa para a Alemanha (AFD) Partido ficou em segundo lugar com quase 21%.

Já existe uma nova tendência, de acordo com a mais recente pesquisa da Deutschlandtrend realizada para a emissora alemã ARD. O Pollster Infratest Dimap pesquisou uma amostra representativa de 1.334 eleitores alemães elegíveis de 31 de março a 2 de abril.

A CDU/CSU caiu para 26%, o nível mais baixo desde outubro de 2022, enquanto o AFD atingiu uma nova alta de 24%.

A esquerda central Partido Social Democrata (SPD) que atualmente está buscando formar um governo com a CDU/CSU permanece em 16%, o que foi seu pior resultado em uma eleição geral.

O Partido Verde, anteriormente ainda parte do governo do Chanceler Government Olaf Scholz (SPD) agora está pesquisando 11% (-1%), o socialista Partido esquerdo a 10% (+1%). E os dois partidos que não entraram no parlamento, o Aliança Sahra Wagenknecht (BSW), um partido populista que combina políticas econômicas de esquerda com migração conservadora e iniciativas de política externa pró-russa, e o neoliberal Democratas livres (FDP) permanecem abaixo do limiar de 5% para representação no Bundestag, pesquisando apenas 4%.

Não é apenas a CDU/CSU que viu seu suporte de eleitores cair. Líder da CDU Friedrich Merzque quer liderar o futuro governo federal como chanceler, também viu seus índices de aprovação caírem: 70% dos entrevistados no Deutschlandtrend disseram que não estão satisfeitos com seu trabalho.

Dívida e investimento são questões contestadas na Alemanha

O principal motivo é a sua reviravolta em dívidas públicas. Merz correu a Modificação do “freio de dívida” através do Bundestag de saídaabrindo caminho para gastos com defesa ilimitados e um empréstimo de € 500 bilhões (US $ 555 bilhões) para investimento em infraestrutura e proteção climática. Antes da eleição, Merz e a CDU/CSU descartaram novas dívidas. Após a eleição, eles viram a necessidade de uma rápida reviravolta em sua posição, apontando para mudanças na política global. A maioria dos entrevistados não acha isso credível. Mesmo um em cada três apoiadores da CDU/CSU perguntou na pesquisa expressou dúvidas.

Quais são as dívidas recordes a serem gastas? Os entrevistados disseram que desejam ver investimentos principalmente na reforma de escolas e creches, enquanto 38% disseram que o reparo e a reforma das rotas de transporte em ruínas são as mais urgentes.

Antes que o novo governo federal possa começar a gastar o dinheiro, ele deve primeiro se formar. Antes das eleições de Bundestag no final de fevereiro, o líder da CDU, Friedrich Merz, anunciou que seria capaz de reunir uma equipe em tempo recorde se vencesse as eleições. Agora, a CDU, a CSU e o SPD parecem precisar de mais tempo do que o esperado para suas negociações de coalizão.

As negociações estão ocorrendo a portas fechadas. No entanto, os detalhes continuam vazando e é óbvio que muitos problemas ainda são controversos. A introdução de um novo imposto predial e a realocação de procedimentos de asilo para os países terceiros estão entre os pontos de discórdia que a maioria dos entrevistados da pesquisa disse que apoiariam.

Cinqüenta por cento dos entrevistados disseram que são a favor de impostos corporativos mais baixos e também de introduzir um limite de velocidade na Autobahn. No entanto, 85% dos entrevistados não apóiam propostas para aumentar a idade de aposentadoria além dos 67 anos. Também há pouco apoio à idéia de reintroduzir o serviço militar obrigatório, que foi suspenso em 2011.

Uma clara maioria dos entrevistados expressou confiança de que os três partidos conseguirão forjar um acordo de coalizão e também que é mais importante na política encontrar um compromisso do que defender os princípios.

Política externa

O próximo governo alemão enfrentará os principais desafios domésticos e externos da política. A guerra na Ucrânia continua inabalável. A Rússia parece não ter interesse em negociações de paz com a Ucrânia. Dois terços dos entrevistados da pesquisa disseram que temem que a Rússia possa atacar outros países da Europa. Ao mesmo tempo, quase oito em cada dez temem que os parceiros da OTAN não possam atualmente confiar na proteção dos Estados Unidos.

A política comercial dos EUA também está contribuindo para a incerteza. O presidente dos EUA, Donald Trump, impôs novas tarifas aos parceiros comerciais em todo o mundo, que devem entrar em vigor nos próximos dias. As importações da União Europeia estarão sujeitas a sobretaxas de 20%.

Sete em cada dez entrevistados na pesquisa Ard Deutschlandtrend gostariam de ver maiores tarifas de importação sobre produtos dos EUA em retaliação. Tão muitos danos causados ​​à economia alemã como resultado da política tarifária dos EUA. O Instituto IFO econômico calculou que as novas tarifas podem reduzir o crescimento econômico da Alemanha em 0,3% em 2025.

Este artigo foi originalmente escrito em alemão.

