Os ouvintes nunca ouviram tanto as antenas da Radio France

A Arábia Saudita apresenta um adversário familiar, que levou a melhor sobre os Socceroos nas eliminatórias para a Copa do Mundo anterior sob o comando do técnico francês Hervé Renard. Muita coisa mudou desde então e Jack Snape estava no chão enquanto o técnico da Austrália, Tony Popovic, apoiava seu time jogar com a confiança restaurada.

“Uma grande cesta de 6 pontos hoje, alguma experiência de estabilização no time e uma multidão vociferante atrás deles, o 12º homem de Oz… faça com que seja um deserto para a oposição, não um oásis, por favor”

Rob Haigh é o primeiro a entrar em contato não tanto com uma previsão, mas com um plano de ataque para os Socceroos.

Hervé Renard está de volta ao comando da Arábia Saudita com a esperança de que ele possa espalhar novamente seu pó mágico que tende a levantar o ânimo e fazer com que um grupo de jogadores suba acima de seu suposto nível.

Hervé Renard faz as mudanças em sua primeira partida de volta ao comando do Arábia Saudita desde que os levou para a Copa do Mundo de 2022.

Apenas uma mudança em relação ao time titular que empatou em 1 a 1 no Japão no mês passado, com Aiden O’Neill substituindo Luke Brattan no meio-campo. Jackson Irvine novamente assume a braçadeira de capitão, com Joe Gauci preferindo Mat Ryan no gol.

Sabemos que ele é um jovem com muito potencial que está em um dos maiores clubes do mundo”, disse Popovic na semana passada. “Sentimos que é uma oportunidade para ele se estabelecer no Bayern, obter lá o desenvolvimento e o crescimento que precisa e simplesmente se estabelecer em uma nova cultura, um novo país, um novo idioma.

A omissão de Irankunda supostamente não foi por causa de seu desempenho no Socceroos até agora, mas sim por permitir-lhe tempo para se estabelecer na Alemanha enquanto tentava entrar no time titular do gigante da Bundesliga, Bayern de Munique.

Os Socceroos não poderão contar com o suspenso Craig Goodwin e não incluíram a sensação adolescente Nestory Irankunda na equipe para enfrentar Arábia Saudita esta noite e Bahrein na próxima semana, enquanto o técnico Tony Popovic continua a apresentar sangue fresco (olá Max Balard) e a trazer os valentes da A-League do frio (bem-vindos de volta Rhyan Grant e Anthony Caceres).

Preâmbulo Martin Pegan

Olá e bem-vindo à cobertura ao vivo do Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 entre Austrália e Arábia Saudita no Melbourne Rectangular Stadium (também conhecido por alguns como AAMI Park). Esta é a terceira campanha consecutiva de qualificação para a Copa do Mundo que os adversários familiares se enfrentam neste momento e mais uma vez as apostas são altíssimas. Os Socceroos e os Green Falcons ultrapassaram até cinco times que competem pelo que parece ser apenas uma vaga de qualificação automática restante e estão atualmente separados em segundo e terceiro lugares em seu grupo apenas pelo saldo de gols.

Depois de um início horrível na terceira rodada, os Socceroos entregaram as rédeas a Tony Popovic e, em seguida, tomaram medidas provisórias para reverter sua forma com uma vitória de 3 a 1 sobre a China, seguida de uma reviravolta. empate em 1 a 1 no muro no Japão. Os quatro pontos retirados daquela janela foram suficientes para levantar Austrália para o segundo lugar no grupo C, empatado em cinco pontos com o adversário desta noite e também com o Bahrein, embora estejam todos cinco pontos atrás do líder Japão.

Embora os Green Falcons estejam empatados em pontos com os Socceroos, eles talvez estejam alguns passos atrás na esperança de um renascimento depois de encerrar o reinado de 14 meses de Roberto Mancini, apenas três semanas atrás. Hervé Renard está de volta ao comando depois de liderar o time na Copa do Mundo de 2022, onde surpreendeu a eventual campeã Argentina antes de ser eliminada na fase de grupos, e foi técnico quando a Arábia Saudita frustrou os Socceroos com um empate por 0 a 0 em Parramatta em 2021. O O francês voltou ao mesmo país quando foi técnico da seleção feminina de seu país na Copa do Mundo Feminina de 2023, onde foi eliminado nas oitavas de final tiroteio contra os Matildas.

Tudo isso prepara o cenário para uma batalha cautelosa, onde o vencedor terminará a noite na segunda posição crítica do grupo, na metade da terceira rodada.

O pontapé inicial é às 20h10 AEDT. Voltarei em breve com as escalações e novidades da equipe.

Lembre-se de entrar em contato com quaisquer comentários, perguntas, pensamentos e previsões. Vamos entrar nisso!