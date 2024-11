Parlamento prolonga testes do sistema apesar das críticas

Um contrato permanente específico concebido para pessoas que estão muito distantes do mercado de trabalho: um regime de emprego experimental “tempo compartilhado” foi prorrogado na quarta-feira, 6 de novembro, por votação no Parlamento, apesar dos temores do setor de trabalho temporário.

“Contrato de trabalho a tempo partilhado para efeitos de empregabilidade”mais comumente conhecido como “CDI-FE”. Este sistema pouco conhecido, lançado em 2018 em caráter experimental, foi prorrogado por quatro anos por votação final do Senado.

Dirigido a um público muito específico, em processo de integração ou reintegração (jovens, seniores, desempregados de longa duração, etc.), este tipo de contrato permite a contratação de um trabalhador por uma empresa especializada em trabalho partilhado, que pode então disponibilizá-lo a outras estruturas para a execução de missões.

Terminada a experiência do CDI-FE em 2023, o projeto de lei do deputado do MoDem, Nicolas Turquois, aprovado de forma idêntica em janeiro na Assembleia Nacional, pretende relançá-la por quatro anos, reajustando o seu âmbito. “Propor a perpetuação do CDI-FE tal como está teria sido imprudente. Abandonar o experimento teria sido um desperdício”resumiu a ministra das Pessoas com Deficiência, Charlotte Parmentier-Lecocq, a favor do texto.

“Acabar”

Vários parlamentares notaram, no entanto, a “controverso” cercam este sistema pelas dificuldades de avaliação: apenas 5.000 CDI-FE foram assinados desde 2018, segundo relatório da Inspecção-Geral dos Assuntos Sociais (IGAS) datado de 2023, mas publicado apenas nos últimos dias.

O sector do trabalho temporário está em pé de guerra contra este contrato específico. Em carta enviada terça-feira à noite aos senadores, consultada pela Agence France-Presse, a maior parte dos sindicatos do setor destacou a “benefícios” do dispositivo, que “torná-lo muito atraente para empresas usuárias e susceptível de desestabilizar” empregados com outra modalidade de contrato, o CDI temporário (CDII).

A esquerda, minoria no Senado, assumiu estes argumentos, denunciando a socialista Monique Lubin “um golpe na legislação trabalhista para satisfazer políticas gerenciais questionáveis”.

A direita e as fileiras centristas defenderam, pelo contrário, este modelo, que “oferece flexibilidade às empresas num ambiente económico incerto”de acordo com a senadora do Les Républicains, Frédérique Puissat. Este último quis ser tranquilizador relativamente ao texto votado pelo Parlamento, que torna mais rigorosos os critérios de elegibilidade para “melhor alvo” os públicos envolvidos e reforça os direitos dos trabalhadores em comparação com a experiência inicial.

