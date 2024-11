Alemanha vota polêmica resolução antissemitismo – DW – 11/06/2024

O Bundestag votará na quinta-feira uma resolução altamente controversa para combater anti-semitismo na Alemanha — apesar da oposição veemente a partes da resolução por parte de juristas, grupos da sociedade civil e proeminentes intelectuais judeus. A resolução interpartidária é o resultado de negociações à porta fechada que duraram meses entre o governo de coligação de centro-esquerda e a oposição de centro-direita.

Proposto pela primeira vez na sequência de Os ataques terroristas do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, e um aumento subsequente de incidentes relatados como anti-semitas na Alemanhaa controvérsia sobre a resolução centra-se em grande parte na intenção de tornar as subvenções públicas para projetos culturais e científicos dependentes da adesão à Definição de Trabalho de anti-semitismo da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto (IHRA):

“O Bundestag reafirma a sua decisão de garantir que nenhuma organização ou projeto que espalhe o anti-semitismo, questione o direito de existência de Israel, apele a um boicote a Israel ou apoie ativamente o movimento de Boicote, Desinvestimento e Sanções (BDS) receba apoio financeiro.”

A Amnistia Internacional Alemanha afirmou que embora saúda o objectivo de introduzir medidas para combater o anti-semitismo e o racismo e para proteger a vida judaica, na sua opinião a resolução “não só não consegue atingir este objectivo, mas também levanta receios de graves violações dos direitos humanos fundamentais e insegurança jurídica.”

“Muitos atores de as organizações de direitos humanos, as artes, a cultura e o mundo académico já estão inseguros e relutantes em denunciar as violações dos direitos humanos no conflito do Médio Oriente, falar publicamente sobre os temas do anti-semitismo, do racismo anti-muçulmano, de Israel e da Palestina ou sair às ruas, em parte por receio de repressão – tal resolução reforçará ainda mais esta tendência de autocensura, desconfiança e divisão”, disse a organização à DW.

O espelho relataram que nove grupos de trabalho federais do Partido Verde já rejeitaram o projeto de resolução em uma carta conjunta ao executivo do partido citando a adoção da resolução da IHRA, que os autores argumentam ter sido repetidamente usada “para difamar as críticas legítimas às políticas do governo israelense como anti-semitas”. “

A deputada Nina Scheer do governantes sociais-democratas de centro-esquerda (SPD) também se manifestou contra a resolução, dizendo que ela “impede a identificação e abordagem de possíveis violações do direito internacional e, portanto, viola o direito constitucional”.

O Conselho Central dos Judeus na Alemanha, um órgão financiado pelo Estado criado depois do Holocausto como organização representativa de muitas congregações judaicas na Alemanha e como intermediário entre os judeus alemães e o governo, expressou apoio à resolução. “As bases para a protecção eficaz da vida judaica foram agora definidas. No entanto, as medidas planeadas ainda precisam de ser implementadas de forma eficaz e rápida”, disse o seu presidente Josef Schuster na semana passada.

Antes da votação de quinta-feira, os membros do Partido Verde publicaram um comunicado dizendo que estavam “chocados e profundamente preocupados com as campanhas actualmente em curso” contra a resolução interpartidária.

A Sociedade Alemã-Israelense, uma organização de lobby multipartidária que promove as relações entre os dois países, também aprova a resolução.

Especialistas jurídicos dizem que a resolução é impraticável

“Do ponto de vista jurídico, a resolução é uma grande decepção. Projetos anteriores foram severamente criticados por advogados como provavelmente inconstitucionais. Diante dessas críticas, é intrigante ver que a versão final do texto permanece praticamente inalterada”, diz Ralf. Michaels, diretor do Instituto Max Planck de Direito Privado Comparado e Internacional, em Hamburgo. Michaels é um dos vários especialistas que ofereceram uma proposta alternativa.

Além da “impossibilidade prática” de os administradores avaliarem antecipadamente todos esses projetos, o que equivale a uma restrição prévia, tal regra equivaleria muito provavelmente a uma violação da liberdade de arte e da liberdade de opinião, de acordo com Michaels. “Esses direitos podem ser restringidos pela dignidade humana, tal como protegida pela Constituição, mas certamente não pela contestada definição de trabalho da IHRA de antissemitismo que o Bundestag quer tornar decisiva”, disse ele à DW.

Outro problema com a resolução atual, diz Michaels, é que ela mantém uma resolução de 2019 aprovada pelo Bundestag que descreve o movimento BDS como antissemita – apesar do fato de o Serviço de Pesquisa do Bundestag ter considerado o conteúdo da resolução de 2019 contra a constituição e vários tribunais rejeitaram decisões administrativas com base nessas conclusões.

“A resolução em si não é vinculativa, embora a experiência da resolução de 2019 sugira que será, no entanto, eficaz, tanto como orientação administrativa como como base para a autocensura. Por outro lado, parece bastante improvável que a legislação prometida algum dia seja promulgada tendo em vista as restrições legais e práticas”, explicou. As autoridades policiais e de imigração também se basearam nessa resolução para aplicar medidas repressivas.

Por que a definição de anti-semitismo da IHRA é controversa?

A Definição de Trabalho da IHRA foi adotada ou endossada por 43 países, incluindo a Alemanha, e apoiada por alguns organismos internacionais. No entanto, foi amplamente criticado por confundir as críticas ao governo israelense com o anti-semitismo. Ele lista exemplos de manifestações de anti-semitismo, como “negar ao povo judeu o seu direito à autodeterminação, por exemplo, alegando que a existência de um Estado de Israel é um esforço racista”, “aplicar padrões duplos ao exigir de (Israel) um comportamento não esperado ou exigido de qualquer outra nação democrática” e “fazendo comparações da política israelense contemporânea com a do Nazistas.”

A definição da IHRA foi originalmente concebida para ser uma “grande rede” para apoiar a investigação sobre o anti-semitismo e o genocídio, explica Joshua Shanes, professor associado de Estudos Judaicos no College of Charleston, Carolina do Sul.

Contrariamente à intenção original do autor, Shanes diz que a definição da IHRA foi “sequestrada” por forças alinhadas com Israel para evitar críticas e proteger a hegemonia judaica em Israel. “Você só tem permissão para criticar Israel se fizer isso de uma forma que afirme o poder judaico, e a supremacia judaica, e não a igualdade, e se você quiser chamar qualquer coisa que clame por igualdade de antissemita, você precisa da IHRA, a IHRA vai te pegar lá”, disse ele à DW.

Embora o anti-semitismo possa em alguns casos ser mascarado, de acordo com Shanes, como anti-sionismo, a linguagem que seria anti-semita se aplicada aos “judeus” torna-se linguagem normal quando aplicada a um Estado.

“Acho que o termo apartheid se aplica claramente à Cisjordânia, mas mesmo que você pense que isso é errado, não pode ser anti-semita estar errado. Tudo isso se perde com o impulso da IHRA – tudo isso. os defensores estão insistindo tanto nisso porque isso impede qualquer capacidade de defender a igualdade palestina.”

Debate sobre os limites da liberdade de expressão

A resolução proposta adicionou combustível a um debate já explosivo na Alemanha sobre os limites da liberdade de expressão no que diz respeito à vida judaica em geral, bem como os ataques do Hamas a Israel em 7 de Outubro e a subsequente guerra de Israel em Gaza.

Em Agosto, um grupo de cerca de 150 artistas, escritores e académicos judeus que vivem na Alemanha escreveu uma carta aberta expressando as suas “profundas preocupações” sobre a resolução planeada, dizendo que apesar de alegar “proteger a vida judaica na Alemanha”, a resolução “promete em vez disso, coloque-o em perigo” ao “associar todos os judeus às ações do governo israelense, um notório tropo anti-semita”.

Os signatários entre eles a artista Candice Breitz o professor da Barenboim-Said Akademie e o concertino da West-Eastern Divan Orchestra Michael Barenboim Pouco ortodoxo e Fetiche judeu a autora Deborah Feldman e o músico Peaches Nisker escreveram que embora a esmagadora maioria dos crimes anti-semitas tenha origem na extrema direita alemã, a ameaça “mal é mencionada na resolução, que em vez disso se concentra nos estrangeiros e nas minorias, uma distração vergonhosa do maior perigo para Judeus na Alemanha. É uma prova de que a Alemanha ainda não superou o seu passado.”

‘A proteção dos judeus não é o objetivo desta resolução’

A resolução afirma explicitamente que “a extensão alarmante do anti-semitismo baseado na imigração de países do Norte de África e do Médio Oriente, onde o anti-semitismo e a hostilidade para com Israel são generalizados, em parte devido à doutrinação estatal islâmica e anti-israelense, tornou-se clara” e que “a estratégia nacional contra o anti-semitismo aplica-se ao “direito penal, bem como ao direito de residência, asilo e cidadania”.

“A proteção dos judeus não é o objetivo desta resolução”, disse Barenboim à DW. “A resolução refere-se constantemente a Israel, o que, na minha opinião, cumpre dois objectivos. Em primeiro lugar, procura responsabilizar os palestinianos e os seus apoiantes pelo anti-semitismo na Alemanha e ameaça expandir o silenciamento deste grupo através de cancelamentos, censura, repressão policial e coisas do género. Em segundo lugar, tenta justificar a cumplicidade da Alemanha nos crimes atrozes de Israel, resultado de décadas de desumanização dos palestinianos.”

Numa declaração à DW, Candice Breitz descreveu a resolução como “uma peça de dogma simplista que se destina a proteger e defender os pensadores sionistas, não o povo judeu”, sugerindo que a sua formulação, tal como a da resolução anti-BDS de 2019, “perpetua a noção perigosa de que a identidade judaica está inextricavelmente ligada às prioridades etnonacionalistas de Israel.”

“Isso prejudica fundamentalmente os direitos constitucionais básicos, como a liberdade de expressão, a liberdade de expressão artística, a liberdade acadêmica e a liberdade de reunião, forçando essencialmente um compromisso de fidelidade à ideologia do Estado (na forma vaga de Razão de Estado) como base para poder estudar na Alemanha, receber financiamento estatal ou — a um nível mais existencial — como condição para obter direitos de asilo ou de cidadania. Ele joga diretamente nas mãos do Alternativa para a Alemanha (AfD) e outros movimentos de extrema-direita, numa altura em que a ideologia etnonacionalista está a ganhar popularidade entre os eleitores alemães”, refere o comunicado de Breitz.

