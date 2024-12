Partidos de oposição da Coreia do Sul apresentam nova moção para impeachment do presidente Yoon | Notícias de política

O presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, prometeu “lutar até o fim” depois que os partidos da oposição apresentaram uma nova moção conjunta para impeachment. proposta fracassada de lei marcial semana passada.

A Assembleia Nacional disse que o principal partido da oposição liberal, o Partido Democrata, e cinco partidos menores da oposição apresentaram a moção de impeachment na tarde de quinta-feira.

A votação do impeachment acontecerá no sábado, por volta das 17h (08h GMT), disseram os partidos. A moção precisa de ganhar o apoio de oito membros do Partido do Poder Popular (PPP), no poder, para garantir a necessária maioria de dois terços.

O líder do PPP, Han Dong-hoon, apelou aos membros do partido para que participassem na reunião e votassem “de acordo com a sua convicção e consciência”.

A medida ocorre depois que as autoridades enviaram policiais ao complexo do gabinete presidencial para “obter documentos e materiais”, segundo a agência de notícias local Yonhap. Uma tentativa semelhante foi bloqueada na quarta-feira por seguranças.

Yoon nega acusações de rebelião

A capital da Coreia do Sul, Seul, tem sido abalada por protestos diários desde 3 de dezembro, quando Yoon surpreendeu a nação ao declarar lei marcial de emergênciadizendo que estava a agir para proteger o país das “ameaças” representadas pela Coreia do Norte e acusou a oposição de ser “forças anti-estado”.

Mais tarde, Yoon pediu desculpas pelo decreto, que ele rescindiu poucas horas após uma votação unânime da Assembleia Nacional, e prometeu não se esquivar da responsabilidade legal ou política.

Mas num longo discurso televisionado na quinta-feira, Yoon defendeu o decreto como um ato de governação e negou as acusações de rebelião.

“Lutarei até o fim para evitar que as forças e grupos criminosos responsáveis ​​por paralisar o governo do país e perturbar a ordem constitucional do país ameacem o futuro da República da Coreia”, disse Yoon.

“A oposição está agora a fazer uma dança de espadas caótica, alegando que a declaração da lei marcial constitui… um acto de rebelião. Mas foi mesmo?

O principal partido da oposição, o Partido Democrata, rapidamente criticou o discurso de Yoon como “uma expressão de extrema ilusão” e “propaganda falsa”.

Protestos, investigações

Também na quinta-feira, a polícia bloqueou a estrada para impedir que os manifestantes marchassem durante um comício na quinta-feira pedindo a aprovação do impeachment de Yoon.

A primeira moção para impeachment de Yoon fracassou em 7 de dezembro, depois que legisladores do partido do governo boicotaram a votação. A paralisação ocorreu horas depois do líder em apuros pediu desculpasdizendo que não tentaria impor a lei marcial novamente.

As autoridades policiais do país estavam investigando se Yoon e outros cometeram rebelião, abuso de poder e outros crimes. Uma condenação por rebelião acarreta pena máxima de morte.

O Parlamento aprovou na tarde de quinta-feira moções para impeachment do chefe da polícia nacional Cho Ji-ho e do ministro da Justiça Park Sung-jae, suspendendo-os de funções oficiais, devido à aplicação da lei marcial.

O ex-ministro da Defesa de Yoon, Kim Yong-hyun, tornou-se a primeira pessoa a ser formalmente presa.

Ele tentou tirar a própria vida em uma prisão de Seul na noite de quarta-feira, mas os agentes penitenciários o detiveram e as autoridades disseram que ele estava em condição estável.