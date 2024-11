Pelo menos 8 mortos em esfaqueamento em massa em Yixing, Wuxi – DW – 16/11/2024

Tomé Morrissy-Swan



Na sexta-feira, 240 especialistas de 40 países desceram a Viseu, no norte de Portugal, para o Mundo Queijo Prêmios. Os jurados degustaram ao longo do dia um queijo de ovelha cru de casca lavada e leite de ovelha do país anfitrião, o queijo de ovelha amanteigado, eleito o melhor.

Mas ao longo da tarde, o contingente britânico notou algo estranho: lacunas em várias mesas. Descobriu-se que os queijos britânicos não tinham passado pela alfândega e foram privados da oportunidade de competir com os melhores do mundo.

Ocasionalmente, os queijos de alguns países não funcionam, disse John Farrand, diretor da Guild of Fine Comidaque executa o evento. Mas Farrand acrescentou que a Guilda recebe anualmente uma licença especial para importar queijos e que os queijeiros britânicos cumprem todas as condições.

Julgando os queijos. Fotografia: Paulo Fernandes/Grêmio Comida Fina

Na manhã de sexta-feira, porém, ficou evidente que os queijos não haviam sido retirados. “As razões não são claras para mim, mesmo na sexta-feira ainda estávamos lutando para obter alguma clareza e instruções claras sobre o que não estava certo, mas não tivemos sucesso”, disse Farrand ao Observador ontem. Até 252 queijos de 67 fabricantes podem ter sido afetados.

Farrand destacou que queijos de países “normalmente muito mais difíceis de importar para o julgamento”, como os da África do Sul, do Japão e de vários países sul-americanos, puderam competir. Embora a causa exata ainda seja desconhecida, deixar a UE tornou as coisas mais complicadas, disse Farrand. “Antes Brexitisso não teria sido uma coisa. Isso é um fato.”

O juiz James Grant, cofundador do Real Cheese Project, disse: “É realmente devastador. O Reino Unido está passando por uma mudança incrível no que diz respeito ao queijo. Há um trabalho árduo incrível por parte desses queijeiros que estão colocando o queijo artesanal de volta no mapa. É muito, muito triste.”

Grant acrescentou que desde que a Grã-Bretanha deixou a UE, a importação e exportação de queijo “tornou-se mais desafiadora, com o aumento da burocracia e da burocracia”. É uma visão compartilhada por Jane Quicke, do cheddar de Quicke em Devon. Falando de Viseu, Quicke disse ao Observador que, desde que saímos da UE, “tivemos queijos retidos, rejeitados e cobrados indevidamente tarifas inúmeras vezes. Nosso queijo tem que viajar de Devon para Preston e chegar à Holanda, em vez de ir direto para o cliente final, como costumava fazer.”

Quicke acrescentou que estava “muito triste que muitos queijos ingleses, incluindo o nosso, não tenham podido ser julgados ao lado dos nossos homólogos internacionais, mas não estou totalmente surpreendida”.

Para Grant, não foi apenas porque os queijos britânicos não puderam receber nenhuma medalha – um ou dois costumam ficar entre os 10 primeiros, e um queijo britânico chamado Cornish Kern venceu pela última vez em 2017. Mas cada um dos 4.786 queijos julgados recebe feedback , dando aos fabricantes a oportunidade de aprender e melhorar seus produtos.

“Centenas de produtores de queijo britânicos trabalharam arduamente e estão muito orgulhosos do que fazem.” Grant acrescentou que os World Cheese Awards podem “mudar a vida das pessoas” e previu que a vida do vencedor português “mudaria da noite para o dia”. Para os produtores de queijo, “receber um golpe como este poucas horas após a maior competição de queijos prestes a ser aberta foi um golpe de martelo não apenas para o queijo britânico, mas para o queijo como um todo”.

Sam Wilkin, parte da equipe por trás de Yarlington e Rollright, ficou “muito decepcionado” por não poder competir. “Imaginamos nossas chances”, admitiu Wilkin. “O que isto realmente mostra é que é muito difícil exportar queijo após o Brexit. A Guilda terá feito tudo ao seu alcance para que isso aconteça, eles terão pontilhado Is e cruzado Ts, mas se alguém na fronteira decidir que algo não está certo, ou interpretar mal um pedaço de papel, a coisa toda desmorona. .

“Estamos realmente desapontados por não competir, mas isso levanta a questão mais importante de que tipo de danos estão sendo causados. controles de exportação com o nosso parceiro comercial mais próximo fazendo para a nossa indústria?”