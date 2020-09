Polícia investiga autores de vídeo com apelação de crime no trânsito e uso de droga

A Polícia Militar encaminhou para a Polícia Civil nesta segunda-feira, 21, a investigação de um vídeo produzido em Cruzeiro do Sul que, segundo a PM, mostra dois crimes: um de trânsito e a incitação à violência e ao uso de drogas.

No início do vídeo, homens fazem manobras na frente de um carro que havia capotado na Avenida Mâncio Lima há cerca de duas semanas. De acordo com o comandante do Pelotão de Trânsito da Polícia Militar (Peltran), tenente Belo, o Código Nacional de Trânsito proíbe esse tipo de manobra.

Segundo o Artigo 380, do Código de Trânsito, é proibido participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada.

O tenente ressalta ainda que a música incita a violência e o uso de droga entre menores. Segundo Belo, a ideia é que os suspeitos sejam identificados, bem como os produtores do vídeo, para que a Polícia Civil tome as medidas cabíveis.

“Será feito um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), que gera um processo que pode virar prisão”, explica o militar.