Prefeita Néia concede mais de 40 diárias num único dia

Mesmo após o Promotor de Justiça de Tarauacá, Dr. Júlio César de Medeiros, instaurar investigação contra a Prefeitura de Tarauacá por possíveis irregularidades em diárias praticadas pela prefeita, vice-prefeito e secretários, a prefeita Maria Lucicleia Nery de Lima (PDT) não temeu a Promotoria de Justiça.

Nesta terça-feira, 01, foi publicado no Diário Oficial do Estado, edição nº. 13.402, às fls. 101-106, pelo menos 40 autorizações de concessões de diárias para os servidores do município. A prefeitura não informou qual a forma de prestação de contas, publicidade ou transparência dos gastos.

No final de maio deste ano, o MPAC instaurou Notícia de Fato para investigar as diárias concedidas pela prefeitura (veja aqui).

Em junho deste ano, o vice-prefeito Raimundo Maranguape de Brito (PSD) chegou a autorizar mais de 50 (cinquenta) diárias num único dia. As autorizações das diárias foram publicadas no Diário Oficial do Estado, edição nº. 13.306, fls. 203/206 (clique aqui).

Veja todas as diárias concedidas nesta terça-feira, 01/11/22, clicando aqui.