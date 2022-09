Prefeita Néia distribuirá 1 mil sacolões nos próximos dias; MP e TCE miram o caso

Foto de capa [reprodução – redes sociais]: ANTONIO AURISERGIO SERGIO DE MENEZES OLIVEIRA, “Tom”, servidor da prefeitura, irmão do deputado federal Jesus Sérgio (PDT) e cunhado da prefeita de Tarauacá, candidato a deputado estadual (PDT), em distribuição de sacolões [foto de 2021].

A prefeita de Tarauacá, Maria Lucineia Nery de Lima Menezes (PDT), esposa do deputado federal Jesus Sérgio (PDT), fará a aquisição e distribuição, nos próximos dias, de 1.000 (mil) cestas básicas, a serem distribuídas para as famílias carentes do município, é o que diz a prefeitura.

Segundo diz a prefeitura, os sacolões serão destinados a atender as supostas demandas da Secretaria Municipal de Promoção Social (VEJA O EDITAL AQUI).

A licitação foi homologada pela prefeita Néia e publicada no Diário Oficial do Acre, edição nº. 13.367, fls. 81, desta segunda-feira, 12 (veja aqui).

No sistema LICON, Portal das Licitações, do Tribunal de Contas do Estado – TCE, não constava nesta manhã a fonte dos recursos e os demais documentos de publicação obrigatória, em cumprimento à Lei da Transparência (consulte aqui ou aqui).

A empresa fornecedora dos sacolões é Hotel Novo Horizonte, CNPJ nº. 07.354.488/0001-02, do proprietário E. C. Gomes do Ó., segundo informações da Receita Federal do Brasil (veja aqui).

Comenta-se que o promotor de justiça Júlio César de Medeiros Silva, responsável pela Promotoria Cível de Justiça de Tarauacá, poderá instaurar notícia de fato nos próximos dias para apurar o caso.

Um servidor do TCE não quis comentar o assunto ao Acre.com.br, mas afirmou que os auditores do órgão tem conhecimento da licitação e a situação poderá ser fiscalizada quanto à legalidade da licitação em período eleitoral.