Associação critica Néia por descaso com animais; empresa do Jordão ganhará quase R$300 mil vendendo ração

A prefeitura de Tarauacá encerrou nesta quinta-feira, 15, uma licitação no valor de quase R$300 mil, a favor de uma empresa do Jordão/AC, para aquisição de ração canina (leia o Edital da licitação aqui).

A empresa beneficiada com a licitação foi COMERCIAL C.M.S, denominada de Diva Top Fitness (W. Aquino Souza – ME), com CNPJ n° 25.141.962/0001-91, representada por João Victor de Aquino Nascimento, com endereço no Jordão/AC, segundo informações da Receita Federal do Brasil (veja aqui).

A prefeita de Tarauacá, Maria Lucineia Nery de Lima Menezes (PDT), esposa do deputado federal Jesus Sérgio (PDT), fará a aquisição de 1.250 mil sacas de ração canina.

Segundo as informações, a ração destina-se à ONG Associação Cão Amigo – ACA. A publicação está no Diário Oficial do Estado – DOE, edição nº. 13.370, fls. 106, desta quinta-feira, 15.

Segundo consta no Extrato da Ata de Registro de Preços n.º 048/2022 – Pregão Presencial SRP n.º 026/2022, Processo n.º 1923/2022, com validade de 12 meses, o objeto da compra foi aquisição de ração canina adulto e filhote.

A ração será destinada à ONG Associação Cão Amigo – ACA, em razão de um compromisso firmado entre o município de Tarauacá, Secretaria Municipal de Saúde e Associação Cão Amigo – ACA.

DESCASO

Nesta quinta-feira, 15, o Blog do Accioly publicou um relato de uma das integrantes da ACA – Associação Cão amigo.

O depoimento foi publicado numa rede social e reproduzido na íntegra pelo Blog do Accioly.

A jovem faz um apelo ao poder público e à sociedade pedindo socorro. “Estamos morrendo todos os dias um pouco com esses animais e quase ninguém liga pra ajudar. Gestão atual, abra seu coração. Faça mais. Já sentamos com vocês varias vezes. Façam alguma coisas. Queremos e estamos aqui pra ajudar, mas, sozinhas não conseguimos“, diz em um dos trechos do desabafo.

LICITAÇÃO DA PREFEITURA

Segundo o Diário Oficial, a empresa venceu a licitação nos únicos itens, ou seja, itens 01 – ração canina adulta no valor de R$ 211,00, e item 02 – ração canina filhote no valor de R$ 237,00, embalagens com 25kg.

Segundo a prefeitura, ela comprará 750 sacas de 25kg tipo adulto, e 500 sacas de 25kg tipo filhote, totalizando 1.250 sacas de ração.

O investimento, quando calculado, soma o valor de R$158.250 mil em ração para adultos, e R$118.500 mil em ração para filhotes. No total R$276.075 mil reais (leia o Edital da licitação aqui).

AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES

A empresa vencedora venceu no lance por menor preço por item. Entretanto, não constava até a tarde desta quinta-feira, 15, no LICON/TCE, quantas empresas participaram da licitação.

Também o nome da empresa vencedora, até esta quinta-feira, 15, ainda não constava no Portal das Licitações – LICON, do Tribunal de Contas do Estado – TCE.