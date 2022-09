Prefeita Néia divulga ações institucionais em mini placas construídas com ripa

A prefeita do município de Tarauacá, Maria Lucineia Nery de Lima Menezes (PDT), esposa do deputado federal Jesus Sérgio (PDT), afixou no canteiro central de jambeiro, na Avenida Antônio Frota, Centro do município, mini placas onde divulga suas ações e obras supostamente realizadas nos anos de 2021 e 2022.

A divulgação inusitada provocou controvérsias. Em forma de mini placa, construída de forma rudimentar e manualmente com ripas, e folhas de fotos coloridas, emendadas, sobrepostas e grampeadas, a prefeitura está divulgando desde semana passada suas ações institucionais, como se fosse uma espécie de “galeria de fotos” exposta ao público sem acesso à internet.

A forma inusitada de divulgação chamou atenção dos tarauacaenses. Na rede social, algumas pessoas foram favoráveis e outras reprovaram.

Dentre as ações divulgadas se incluem: visita ao Programa do Ratinho, Festival do Abacaxi, obra de drenagem e cavação de bueiros e galerias, atendimentos médicos, iluminação pública, corrida, construção de trapiche e festival, dentre outras.

O sítio institucional da prefeitura não divulgou a ação.