Prefeita Néia gasta R$16 mil em almoço com Bocalom, prefeitos e assessores

Nesta quinta-feira, 01, uma publicação da prefeitura de Tarauacá chamou atenção dos leitores do Diário Oficial do Estado – DOE: um almoço no valor de R$ 16 mil.

Na publicação, consta o TERMO DE RATIFICAÇÃO – PROCESSO Nº 2.378/2022 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2022, onde a prefeita Maria Lucinéia Nery de Lima Menezes (PDT), RATIFICA a Dispensa de Licitação nº 017/2022, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) – veja aqui a publicação.

O objeto da licitação foi a contratação de restaurante com serviço de buffet completo (almoço). O texto não explica quantos almoços foram servidos ou quantas pessoas foram atendidas.

A publicação diz apenas que a finalidade da contratação foi “atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração na receptividade aos participantes da I assembleia geral extraordinária da AMAC e a 1ª caravana dos prefeitos ao Juruá“.

Presume-se que a despesa de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) ocorreu num único dia de almoço, onde todos os participantes realizaram refeições. Na publicação, não consta se foram servidas bebidas, água ou suco aos participantes, mas textualmente consta “buffet completo”. O documento está datado do dia 21/07/2022.

Em verificação no Portal da Transparência, chamado portal LICON, do Tribunal de Contas do Estado – TCE, o Acre.com.br constatou que a dispensa não está registrada até a data desta publicação (confira aqui).