Prefeitura de Bujari publica 4 avisos de licitação para realizar pacote de obras

N esta quarta-feira, 09, a prefeitura do município de Bujari, através da Secretaria Municipal de Planejamento, publicou 4 (quatro) avisos de licitação, conforme detalhado abaixo:

.

– AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO nº. 008.2022 – baixe o arquivo aqui

– AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO nº. 009.2022 – baixe o arquivo aqui

– AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO nº. 010.2022 – baixe o arquivo aqui

– AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO nº. 011.2022 – baixe o arquivo aqui

.

A Secretária Municipal de Planejamento, Emili do Vale Leal Figueiredo, destacou que o município pretende realizar várias obras de engenharia e infraestrutura urbana, com destaque para implantação de melhorias sanitárias domiciliares, pavimentação de ruas com meio fio e sarjetas, pavimentação de vias, dentre outras obras similares.

.

A prefeitura pretende nos próximos dias realizar a contratação de empresa de engenharia para execução das obras.

.

Para acessar os avisos de licitação, clique nos links acima.