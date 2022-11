Prefeita Néia viaja e vice Maranguape assume comando da prefeitura

Nesta segunda-feira, 31, o vice-prefeito RAIMUNDO MARANGUAPE DE BRITO (PSD) assumiu o comando da prefeitura de Tarauacá, após viagem da prefeita Maria Lucicleia Nery de Lima (PDT).

Segundo consta, a prefeita “precisou se ausentar para participar de uma reunião na Receita Federal do Brasil para assinatura de Acordo de Cooperação Técnica, reunião na AMAC e reunião na Secretaria de Estado de Saúde do Acre, no município de Rio Branco – AC“, diz trecho da ata de transmissão do cargo.

A ata de transmissão de cargo foi publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira, 01, edição nº. 13.402, às fls. 102.