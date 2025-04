Produtores têm até 30 de junho para imunizar seus rebanhos contra brucelose

Fabiana Matos



Com objetivo de minimizar os riscos de doenças e promover uma pecuária mais segura e sustentável no estado, o governo do Acre, por meio do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), inicia nesta terça-feira, 1º, a primeira etapa da vacinação contra a brucelose.

A campanha tem como objetivo vacinar rebanhos bovinos e bubalinos, exclusivamente de fêmeas, entre 3 e 8 meses, para controlar e erradicar a doença infecciosa no estado. Além de reduzir impactos econômicos para os pecuaristas, a iniciativa visa proteger a saúde da população, uma vez que a brucelose pode ser transmitida ao homem por meio do contato com os animais infectados ou pelo consumo de produtos de origem animal contaminados.

Com a implementação do Programa Estadual de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose (PECEBT), o calendário de vacinação foi reorganizado em dois períodos anuais. O primeiro vai de 1º de abril a 30 de junho, e o segundo, de 1º de outubro a 31 de dezembro. Isso permite um acompanhamento contínuo da vacinação, garantindo a sanidade do rebanho.

Segundo Jean Carlos Torres, médico veterinário da instituição, “o Idaf reforça seu compromisso com a saúde animal e a segurança alimentar, incentivando os pecuaristas a agirem com responsabilidade, que é vacinar seu rebanho, assim garante-se a continuidade da produção agropecuária de forma segura e eficiente”.

A brucelose é uma doença de notificação obrigatória ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e também à Organização Mundial da Saúde Animal (OMSA). Sua incidência causa prejuízos econômicos e depreciação do valor social da propriedade-foco da doença, devido à diminuição da produção de carne e leite, do aumento do intervalo entre partos e da queda da taxa de natalidade da espécie.

Por se tratar de uma “vacina viva”, o manipulador fica passível de infecção, por isso a vacinação deve ser efetuada apenas por médico veterinário ou por vacinador devidamente credenciado pelo Idaf, não apenas pela correta aplicação do imunizante, com emissão do atestado, mas também por garantir que todas as normas de segurança sejam seguidas durante o processo.

De acordo com dados oficiais do Idaf, em 2024 cerca de 79,34% do rebanho bovino e bubalino do Acre foi vacinado contra a brucelose, um índice significativo, que reflete o empenho do governo estadual em promover a saúde sanitária do setor agropecuário.

Entre as regiões destacadas, o Alto Acre se sobressai, com índices de vacinação elevados, sendo que Brasileia alcança 89% de cobertura vacinal e Xapuri, 88%.

“ A comprovação do rebanho vacinado é também um fator determinante para garantir a qualidade sanitária, o que resulta em benefícios econômicos, como o acesso a mercados mais exigentes e maior confiança dos consumidores na segurança dos produtos de origem animal”, explica Jean Carlos.

O produtor rural que não vacinar seu rebanho no prazo estabelecido enfrentará sanções. A principal consequência será a suspensão da movimentação dos bovídeos da propriedade, ou seja, os animais não poderão ser transportados ou comercializados até que a regularização seja realizada.

O Idaf orienta que o primeiro passo para o pecuarista iniciar a vacinação contra a brucelose é procurar um médico veterinário para emitir a receita da vacina. Após receber a receita, o vacinador poderá realizar a aplicação da vacina nos animais. Após a vacinação, o pecuarista deve retornar ao mesmo médico veterinário para que ele emita o atestado de vacinação contra a brucelose. Este é um procedimento essencial para comprovar que a vacinação foi realizada corretamente.

O médico veterinário será responsável por registrar o atestado no sistema do Idaf, por meio do site sisdaf.ac.gov.br, onde as informações sobre a vacinação serão devidamente registradas e o rebanho será considerado regularizado no sistema de controle sanitário.

