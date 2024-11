Projeto 2025 visa transformação conservadora dos EUA – DW – 08/11/2024

Preâmbulo

Bem-vindo a Dublin, onde a Irlanda inicia os seus jogos internacionais de outono dando as boas-vindas à Nova Zelândia. Esta deve ser uma partida de teste, e isso antes de você considerar que os homens de verde estão enfrentando o time que estilhaçou suas almas coletivas em um milhão de pedaços com aquela derrota nas quartas de final da Copa do Mundo de Rugby do ano passado.

Isso poderia trazer tanto drama quanto o programa de TV que compartilha o momento e o status de iluminação deste confronto – Friday Night Lights. Na verdade, a equipe da Irlanda não é diferente dos Dillon Panthers daquela série. Um treinador sério, mas inspirador, de olhos escuros, casado há muito tempo e com filhos com quilômetros de idade; jogadores-chave da equipe dando mais do que uma dica de que podem estar velhos demais para o papel nesta fase da série; um craque importante ainda na sombra de seu antecessor mais talentoso; e um diretor de back office ou cara esportivo nos bastidores que tem um histórico de não tratar muito bem as mulheres que trabalham em sua empresa. (Sim, eu adoro o programa Friday Night Lights, e daí?)

Tudo isto para dizer que a Irlanda chega a este jogo com a sensação incómoda de que a equipa está demasiado preparada em termos de idade e deficiente em termos de preparação; especialmente comparado às duas rebatidas que os All Blacks absorveram.

É um empate complicado de decidir. A Nova Zelândia não se parece em nada com o lado que tem sido durante a maior parte da sua existência, com algumas questões fundamentais ainda a serem resolvidas por Scott Robertson, nomeadamente a sua disciplina. Os homens de Andy Farrell são, como sempre, formados a partir do núcleo de um time de Leinster que abriu caminho para uma temporada doméstica invicta. Será que isso, mais o pouco tempo no acampamento, será suficiente para deixá-los prontos para lidar com um time da Nova Zelândia tonto com a vitória em Twickenham ?

Fique comigo para descobrir.