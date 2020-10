Proprietário de loja de videogames é ferido com tiro no peito no Novo Calafate

O trabalhador Thiago Santos, de 33 anos, foi ferido com um tiro na tarde desta quarta-feira, 14, em frente a sua loja localizada no bairro Novo Calafate, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Thiago estava na frente a sua loja quando homens não identificados se aproximaram em um carro modelo Virtus, de cor cinza, e um dos passageiros efetuou vários tiros na direção da vítima, que foi atingida com um projétil na região do peito. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Amigos de Thiago ao verem sangrando na região do peito, o colocaram dentro de um veículo e seguiram até o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). A vítima deu entrada no Pronto-Socorro em estado de saúde grave.

A Polícia Militar foi acionada até ao local do crime e fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas ninguém foi encontrado. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A polícia não soube informar a motivação do crime.