Todo mundo ganha um adesivo: os americanos votaram em eleições difíceis – em fotos

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) afirma que o prefeito reeleito do Recife, João Campos (PSB), não está “autorizado” a dar aulas de coerência e moral a ninguém.

LINHAS

“Construí minha trajetória no movimento social. Não foi por sobrenome, não foi por herança familiar. O mínimo que se precisa ter na política, independentemente das diferenças, é respeito”, afirma ele, referindo-se ao fato de Campos ser herdeiro político do pai, o ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos (1965-2014), e bisneto de Miguel Arraes (1916-2005), uma das maiores lideranças da esquerda brasileira.

LINHAS 2

Boulos reagiu a críticas feitas por Campos na semana passada no programa Roda Viva, da TV Cultura, sobre sua derrota nas eleições municipais de SP. O prefeito do Recife é namorado de Tabata Amaral (PSB), que também disputou o comando da capital.

REVISITA

“A prática precisa caber naquilo que você fala, e o que você fala tem que caber na sua prática”, disparou Campos. “Tem 19 anos que ele [Boulos] se posiciona de um jeito em tudo. Aí, em um ano começa a revisitar todos os posicionamentos. Você acha que o povo não pensa. Mas o povo pensa”, completou o prefeito.

NOTA ZERO

Em entrevista concedida à coluna, Boulos afirmou que “o João Campos conseguiu uma reeleição fenomenal [como prefeito do Recife], tem os seus méritos, sem sombra de dúvida. Mas não creio que ele está autorizado a me dar aulas de coerência”.

MEMÓRIA

“Em 2020, quando se elegeu prefeito pela primeira vez, o mote dele era PT nunca mais, dizendo que os governos do Lula e do PT eram os mais corruptos da história. O Lula estava inelegível e tinha acabado de sair da prisão. Hoje o Lula é presidente, e ele [João Campos] virou o maior lulista do país. Então, menos para querer dar lição de moral alheia”, segue Boulos.

VENTANIA

“Eu tenho lado. Tenho posições firmes, e isso tem um preço. Eu não vou conforme o vento”, diz o psolista, afirmando que não recuou de posicionamento algum na disputa pela prefeitura da capital paulista.

CASCA

“Queriam que eu pisasse em casca de banana, na campanha inteira teve jornalista e adversário me perguntando sobre aborto, não sei o que. Não pisei, e me chamam de incoerente”, afirma.

PALCO

