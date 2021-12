Trabalhador acreano morre vítima de atropelamento em Rondônia

O trabalhador Aurélio Alves Quintela, natural de Rio Branco, no Acre, morreu na manhã dessa segunda-feira, 7, vítima de um atropelamento. Ele estava morando no Distrito de Vista Alegre do Abunã, na BR-364, Estado de Rondônia.

A vítima havia saído de casa para comprar pão quando sua motocicleta colidiu com um carro modelo Strada. Com o impacto, o trabalhador não resistiu.

O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal de Porto Velho e transladado para a capital acreana, onde ocorre o velório.

De acordo com informações, Aurélio Quintela trabalhava numa empresa que estava em obras e transitava pela Avenida Paulo Leal, quando acabou sendo acertado em cheio pelo carro, de propriedade de uma firma responsável pela construção do linhão na área.

Aurélio era muito conhecido em Rio Branco e dezenas e amigos compareceram ao seu velório na Funerária São Francisco.

