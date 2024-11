Troca de Bibi na Defesa dificulta negócio com Brasil – 05/11/2024 – Painel

O Ministro responsável pelo orçamento e contas públicas, Laurent Saint-Martin, durante a discussão da lei de financiamento “Secu” para 2025, na Assembleia Nacional, 28 de outubro de 2024. JULIEN MUGUET PARA “O MUNDO”

O machado caiu sobre a Assembleia Nacional à meia-noite. Desta vez, o famoso artigo 49, parágrafo 3º da Constituição não está em causa no fim repentino das discussões no Palais-Bourbon, quarta-feira, 6 de novembro, sobre o projeto de lei de financiamento da Seguridade Social (PLFSS) para 2025.

Na noite de terça-feira, 5, para quarta-feira, 6 de novembro, outra disposição da lei fundamental foi invocada perante a representação nacional pela Ministra das Relações com o Parlamento, Nathalie Delattre, para abreviar as discussões dos deputados sobre o orçamento da Segurança Social. “O prazo de vinte dias previsto no artigo 47.º, n.º 1 da Constituição, dentro do qual a Assembleia Nacional deve decidir em primeira leitura, após a apresentação do projecto de lei, expira esta noite, ela argumentou. (…) Não podemos aceitar (o) prorrogar sem reduzir o tempo de apreciação que o Senado deve ter para o PLFSS e sem comprometer a apreciação do projeto de lei de finanças para 2025 »continuou ela, sob vaias da esquerda e barulho das carteiras batendo até nos bancos da extrema direita.

A partir de agora, o texto do governo deverá ser transmitido ao Senado na sua versão inicial, enquanto a Assembleia Nacional não conseguiu analisá-lo na íntegra, nem aprová-lo em primeira leitura. Uma situação sem precedentes sob o Ve República.

O Ministro das Relações com o Parlamento, no entanto, esclareceu que o governo manteria “uma série de alterações” votado pelos deputados após consulta realizada ao presidente (Horizontes) da comissão de assuntos sociais, Fréderic Valletoux, ao relator geral (Les Républicains, LR) do orçamento da Segurança Social, Yannick Neuder, e aos diversos grupos parlamentares.

Os deputados não conseguiram concluir a análise de todo o projeto de lei, restando pouco mais de 400 alterações para serem analisadas na parte de despesas do orçamento da Segurança Social. “Ainda é uma constatação de grande fracasso coletivo. Cabe a nós questionar a nossa forma de trabalhar, se queremos realmente agir e influenciar os orçamentos deste ano e dos que estão por vir”antecipou, poucas horas antes, a representante eleita (não inscrita) do Maine-et-Loire, Stella Dupont.

As discussões ficaram paralisadas

No final dos debates sobre o reembolso das curas termais, o deputado (Rally Nacional, RN) do Somme Jean-Philippe Tanguy exclamou: “Mas que pena! »dirigindo-se aos representantes eleitos da coligação. “Há catorze milhões de reformados à espera de saber o que a Assembleia Nacional pensa sobre o congelamento das suas pensões. (…) E gastamos dez minutos em uma alteração falsa”ele gritou.

