Tudo o que você precisa saber sobre os últimos ataques na Síria – DW – 12/02/2024

No próximo dia 2 de dezembro de 2024, o Fenerbahçe enfrentará o Gaziantep FK em um aguardado duelo pela Süper Lig Turca. A partida será realizada no lendário Estádio Şükrü Saracoğlu, em Istambul, com início marcado para as 17h00 no horário local (12h00 no horário de Brasília). O jogo promete ser um dos destaques da rodada, com duas equipes em situações contrastantes na tabela.

Expectativas para o confronto e detalhes sobre os times

O Fenerbahçe chega como um dos favoritos ao título da temporada, ocupando posições de destaque na classificação da Süper Lig. Comandado pelo experiente técnico İsmail Kartal, o time tem mostrado consistência tanto no setor ofensivo quanto defensivo. Entre os principais jogadores, Edin Džeko, Dušan Tadić e Ferdi Kadıoğlu são peças fundamentais para o esquema tático, contribuindo com gols, assistências e liderança em campo.

Do outro lado, o Gaziantep FK luta para se afastar da zona de rebaixamento. Sob o comando do treinador Marius Șumudică, a equipe tem enfrentado dificuldades, mas conta com atletas de talento como Lazar Marković, Mustafa Eskihellaç e Alexandru Maxim para tentar surpreender o adversário fora de casa.

Dados técnicos e histórico de confrontos

Os números recentes mostram uma vantagem significativa do Fenerbahçe sobre o Gaziantep FK. Em 11 confrontos diretos nos últimos anos, o Fenerbahçe venceu 9 vezes, enquanto o Gaziantep FK saiu vitorioso em apenas 2 ocasiões. Curiosamente, não houve empates nos encontros recentes entre as equipes, destacando o caráter decisivo dessas partidas.

Os cinco jogos mais recentes de cada equipe revelam desempenhos distintos:

Fenerbahçe: 3 vitórias (BB Bodrumspor, Union Saint-Gilloise, Alanyaspor), 1 empate (Manchester United) e 1 derrota (Galatasaray).

3 vitórias (BB Bodrumspor, Union Saint-Gilloise, Alanyaspor), 1 empate (Manchester United) e 1 derrota (Galatasaray). Gaziantep FK: 4 derrotas (Sivasspor, Galatasaray, Eyüpspor, Hatayspor) e 1 empate (Kayserispor).

Escalações prováveis e esquema tático

Fenerbahçe:

Formação esperada: 4-1-4-1

Jogadores-chave: Edin Džeko (atacante), Dušan Tadić (meio-campista), Ferdi Kadıoğlu (lateral).

Possíveis titulares: Altay Bayındır; Bright Osayi-Samuel, Sebastian Szymański, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde; İsmail Yüksek; Džeko, Tadić, Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci; Michy Batshuayi.

Gaziantep FK:

Formação esperada: 4-2-3-1

Jogadores-chave: Lazar Marković, Alexandru Maxim, Mustafa Eskihellaç.

Possíveis titulares: Günay Güvenç; Papy Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Stelios Kitsiou, Alin Toșca; Mateusz Lis, Halil İbrahim Pehlivan; Maxim, Marković, Eskihellaç; Figueiredo.

Condições climáticas previstas e impacto no jogo

As condições meteorológicas em Istambul prometem ser favoráveis para a partida. A previsão indica temperaturas amenas, variando entre 10°C e 16°C durante o dia, com céu parcialmente nublado e baixa probabilidade de chuva. Esse clima proporciona um ambiente ideal para a prática do futebol e pode beneficiar o estilo de jogo rápido e técnico do Fenerbahçe.

Arbitragem confirmada e público esperado

O jogo será arbitrado por Ali Palabıyık, auxiliado por Serkan Olguncan e Mehmet Cem Satman, com Tugay Kaan Numanoğlu como quarto árbitro. A escolha de Palabıyık para este confronto reflete sua experiência em jogos de alta relevância no cenário turco.

Espera-se um público de aproximadamente 50 mil pessoas no Estádio Şükrü Saracoğlu, um dos templos do futebol na Turquia. A torcida do Fenerbahçe, conhecida por sua paixão e apoio incondicional, promete criar uma atmosfera vibrante.

Destaques individuais e expectativa de desempenho

Fenerbahçe:

Edin Džeko: Artilheiro nato, sua presença no ataque é uma ameaça constante às defesas adversárias. Dušan Tadić: Conhecido por sua visão de jogo e habilidade em criar oportunidades, é peça essencial no meio-campo. Ferdi Kadıoğlu: Versátil e eficiente, contribui tanto defensiva quanto ofensivamente.

Gaziantep FK:

Lazar Marković: Rápido e habilidoso, é uma das principais armas ofensivas do time. Alexandru Maxim: Um dos líderes da equipe, com experiência e precisão nas bolas paradas. Mustafa Eskihellaç: Jovem promessa, sua criatividade pode ser decisiva.

Curiosidades sobre o confronto

O Fenerbahçe é um dos times mais bem-sucedidos da Turquia, com múltiplos títulos nacionais e participações frequentes em competições europeias.

O Gaziantep FK foi fundado em 1988 e busca se estabelecer como uma força no futebol turco, embora enfrente desafios na atual temporada.

Em confrontos anteriores no Estádio Şükrü Saracoğlu, o Fenerbahçe venceu todos os jogos contra o Gaziantep FK, com uma média de 2,5 gols por partida.

Impacto do resultado na tabela

Uma vitória do Fenerbahçe consolidará sua posição no topo da tabela, aumentando as chances de conquistar o título. Por outro lado, o Gaziantep FK precisa urgentemente de pontos para sair das últimas colocações e evitar o rebaixamento.

Estatísticas e números relevantes