Universidade Federal do Acre divulga edital para mestrado em geografia com 14 vagas

A Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propreg), tornou público o edital que trata do processo seletivo de candidatos a alunos para ingresso no curso de Mestrado em Geografia.

São ofertadas 14 vagas para o mestrado. As vagas disponibilizadas pelo presente edital estão organizadas em três modalidades: vagas de Ampla Concorrência, vagas para Estrangeiros da Amazônia Internacional e vagas de Política de Ações Afirmativas.

As inscrições para o processo seletivo estarão abertas no endereço eletrônico mestrado.geografia@ufac.br a partir da próxima segunda-feira, 28, e encerram dia 09 de julho.

O resultado final do processo de seleção será dado pela soma das notas atribuídas ao pré-projeto de pesquisa (P.P.), somado com a nota da análise do currículo (P.C). Em caso de empate serão utilizadas para decisão final, a nota do pré-projeto de pesquisa. Serão reprovados os candidatos que não obtiverem a nota mínima de 5,0 pontos na avaliação do pré-projeto de pesquisa.

