Viver perto do mar aumenta chance de felicidade; “blue mind”

Presented by Ian Sample with sound design by Joel Cox. The executive producer is Ellie Bury



Num momento em que o mundo parece um lugar particularmente perturbador, a Science Weekly pergunta o que faz os humanos felizes – e como podemos trazer mais felicidade às nossas vidas. No segundo episódio, Ian Sample pergunta quais estratégias de felicidade são respaldadas pela ciência. Ele ouve Elizabeth Dunn, professora de psicologia da Universidade da Colúmbia Britânica, que recentemente examinou uma série de pesquisas sobre felicidade para descobrir quais recomendações são mais confiáveis





Leia Mais: The Guardian