A guerra comercial nos apressará, a China desacoplando? – DW – 04/11/2025

A Guerra dos EUA-China alcançou novos patamares quando Pequim aumentou suas tarifas de retaliação nos bens dos EUA para 125%, recuperando contra Presidente dos EUA Donald Trump’s Decisão de aumentar as tarefas dos bens chineses para 145%.

O líder chinês Xi Jinping fez na sexta-feira seus primeiros comentários públicos sobre o crescente conflito comercial, dizendo ao primeiro-ministro espanhol Pedro Sanchez em Pequim que “não há vencedores em uma guerra comercial e ir contra o mundo só levará à auto-isolação”.

Xi também enfatizou que Pequim “não tem medo” e expressou confiança na capacidade do país de superar os desafios representados pelas políticas do presidente dos EUA, Donald Trump.

“Independentemente de como o ambiente externo muda, a China permanecerá confiante, permanecerá focada e se concentrará bem no gerenciamento de seus próprios assuntos”, disse Xi ao cctv emissora estatal chinesa.

Trump mira na China

Em 2 de abril, Trump revelou tarefas de varredura em todos os parceiros comerciais dos EUAlibertar um ataque total ao comércio global e enviando ondas de choque em toda a economia mundial.

As taxas estavam programadas para começar em 9 de abril.

Mas horas depois que eles entraram em vigor, o presidente dos EUA anunciou uma pausa tarifária de 90 dias para mais de 75 países que estavam buscando negociações comerciais com Washington.

Trump, no entanto, excluiu a China da pausa e, em vez disso, elevou as tarefas sobre as importações chinesas como punição pelo movimento inicial de Pequim para retaliar.

Acusando a China de mostrar uma “falta de respeito”, o líder dos EUA elevou as tarifas para 125%, elevando o total de tarefas sobre as importações chinesas para 145%, incluindo uma taxa de 20%anteriormente imposta sobre a suposta falha de Pequim em conter as exportações de fentanil para os EUA.

Pequim criticou as ações de Trump como “bullying” e prometeu lutar “até o fim” com contrações.

Se Washington continuar a impor tarifas adicionais aos bens chineses, “a China o ignorará”, afirmou o ministério de comércio do país na sexta -feira, apontando que os bens dos EUA não fariam mais sentido econômico para os importadores.

Os EUA e a China estão se movendo para a dissociação?

As tarifas crescentes de tit-for-tat E a falta de vontade de ambos os lados em iniciar negociações pode levar a um colapso dos laços comerciais entre a maior economia do mundo, os EUA e a segunda maior economia, a China.

“Os EUA e a RPC (República Popular da China) estão tentando ver quem pode impor mais dor do outro lado”, disse a DW Chong Ja Ian, professor associado de ciência política da Universidade Nacional de Cingapura.

Embora a dependência da China no mercado dos EUA tenha diminuído ao longo dos anos, ele permanece substancial, com o gigante asiático exportando quase US $ 440 bilhões em mercadorias para os EUA em 2024.

Por outro lado, a China também é um mercado de exportação vital para produtos americanos, principalmente produtos agrícolas como soja e carne de porco, além de produtos de alta tecnologia.

Dada a relação comercial profundamente entrelaçada entre os dois países, a guerra tarifária em andamento se transformou em uma disputa de “quem pode superar o outro”, diz Chong.

Enquanto alguns permanecem esperançosos de que ambos os lados eventualmente recuam, Chong vê isso como “pensamento desejado” à luz dos estilos de liderança de Trump e Xi.

“Nenhum dos lados quer perder a cara. Ambos os lados querem falar dura e agir dura. Então isso cria uma situação em que há menos negociação, menos disposição de comprometer e mais potencial de escalada”, disse ele.

Se uma dissociação completa das duas economias ocorrerá depende de quanto tempo o tit-for-tat continua e se os dois lados mantêm a escalada bilateral, de acordo com Chong. Ele observou que alguns bens também são redirecionados em países terceiros antes de chegar aos EUA ou da China.

Wang Guo-Chen, um economista especializado na China da Instituição de Pesquisa Econômica de Chung-Hua em Taipei, argumenta que os EUA e a China “já desacoplaram economicamente na prática, pois os bens chineses não conseguiram entrar no mercado dos EUA desde que Trump elevou tarifas para 104%”.

O que há no kit de ferramentas da China?

Desde a última rodada da guerra comercial, a China recorreu a tarifas de retaliação, restrições de exportação para os EUA e uma suspensão das importações agrícolas americanas. Mais recentemente, Pequim lançou maneiras adicionais de revidar.

Em 11 de abril, a Administração Nacional de Cinema da China anunciou planos de “reduzir moderadamente” o lançamento de filmes de Hollywood no mercado chinês, citando que os filmes dos EUA provavelmente veriam popularidade reduzida após a tarifa de 145% sobre as importações chinesas.

Enquanto isso, o Ministério do Comércio da China se compromete a ajudar “empresas de comércio exterior que enfrentam desafios de exportação ao aproveitar o vasto mercado doméstico” por meio de programas de troca e iniciativas governamentais.

Mas esse pivô doméstico pode trazer consequências não intencionais, especialmente para empresas estrangeiras que operam na China, o que pode enfrentar uma concorrência crescente de empresas chinesas, disse Dali Yang, cientista político e sinologista da Universidade de Chicago.

Pequim também procurou diversificar seus canais comerciais nos últimos anos, mudando com sucesso alguma produção para o Vietnã, outras nações do Sudeste Asiático e México. Mas essa estratégia agora está enfrentando novos obstáculos.

“Parte do esforço de Trump é realmente parar ou retardar esses esforços”, disse Yang à DW, acrescentando que esses mercados alternativos também têm capacidade limitada de absorver todos os bens chineses, uma vez destinados aos EUA.

“O simples fato é que a China opera em tal escala que, se permitida, a China pode praticamente produzir para o mundo inteiro”, disse Yang, destacando a questão da excesso de capacidade que continua a pesar nos relacionamentos comerciais da China.

Enquanto isso, os EUA continuam sendo um parceiro comercial mais atraente para a maioria dos países. “A maioria dos países que negociam com os EUA executam superávits. Por outro lado, muitos dos parceiros comerciais da China, enquanto se beneficiam de bens chineses, normalmente administram déficits”.

“A negociação com a China, portanto, nem sempre pode resultar em criação significativa de empregos nesses países, pois o desequilíbrio geralmente favorece a China”, disse Yang.

Pequim lutará sozinho?

Apesar do impacto global das tarifas abrangentes de Trump, a China se vê sozinha nesta batalha de “retaliação”, enquanto outros líderes asiáticos, inclusive do Vietnã, Camboja e Índia, rapidamente expressaram sua disposição de aliviar as tensões com os EUA, enquanto o Japão e a Coréia do Sul enviaram autoridades a se envolver em discussões.

“Acho que muito disso se deve ao julgamento de Pequim da situação”, disse Wang, acrescentando que a China acreditava que todos os seguiriam assim que adotaram uma forte posição. “Mas, em vez de seguir o passo de Pequim, os países correram para chamar Trump e organizar negociações”, apontou o especialista.

Por outro lado, a abordagem de Pequim também pretende reforçar e responder ao aumento do sentimento nacionalista na China, dizem os especialistas.

Sob a liderança de Xi Jinping, Pequim há muito tempo abraça uma diplomacia dura e de confronto “Wolf Warrior”, com o sentimento anti-americano intensificando à medida que as relações bilaterais crescem.

“Mas também há um risco de que a animosidade gerada possa ser difícil de reverter e controlar”, observou Chong. “Isso cria uma situação em que a China provavelmente está menos disposta a se comprometer, especialmente se esse compromisso se tornar visível”.

Editado por: Srinivas Mazumdaru